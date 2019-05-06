Допинг-пробы из Москвы прибыли в аккредитованную WADA лабораторию за пределами РФ

РУСАДА, которое было лишено статуса соответствия с 2015 года, было восстановлено в правах 20 сентября 2018 года решением исполкома WADA. Российская сторона должна была предоставить доступ к базе данных московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, однако не уложилась в срок, так как оборудование экспертов WADA не было сертифицировано в соответствии с российским законодательством. Доступ в итоге был предоставлен в январе 2019 года. Также до 30 июня 2019 года должны быть переданы для перепроверки все подозрительные допинг-пробы из московской лаборатории.