Колобков надеется, что в середине мая РУСАДА получит полное соответствие

Источник: РИА "Новости"

«В конце апреля было выполнено второе требование WADA — были переданы пробы [московской лаборатории], команда экспертов забрала пробы и увезла. Сейчас ждем доклада WADA и совета учредителей 15—16 мая . Все требования, которые были выдвинуты перед российской стороной, выполнены», — сказал Колобков.

Полное восстановление соответствия РУСАДА является одним из критериев восстановления Союза биатлонистов России и Всероссийской федерации легкой атлетики в международный организациях.

«Будем надеяться, что будет положительное решение. Оно скажется и в отношении с [Международным союзом биатлонистов] IBU, и, конечно, в отношении с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций», — добавил министр.

РУСАДА, которое было лишено статуса соответствия с 2015 года, было восстановлено в правах 20 сентября 2018 года решением исполкома WADA. Российская сторона должна была предоставить доступ к базе данных московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, однако не уложилась в срок, так как оборудование экспертов WADA не было сертифицировано в соответствии с российским законодательством. Доступ в итоге был предоставлен в январе 2019 года.