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13:00 (мск), источник: ТАСС

Колобков надеется, что в середине мая РУСАДА получит полное соответствие

ОЗЕРО КРУГЛОЕ /Московская область/, 7 мая. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков в разговоре с журналистами выразил надежду, что в середине мая Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получит полное соответствие от Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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Источник: РИА "Новости"

«В конце апреля было выполнено второе требование WADA — были переданы пробы [московской лаборатории], команда экспертов забрала пробы и увезла. Сейчас ждем доклада WADA и совета учредителей 15—16 мая. Все требования, которые были выдвинуты перед российской стороной, выполнены», — сказал Колобков.

Полное восстановление соответствия РУСАДА является одним из критериев восстановления Союза биатлонистов России и Всероссийской федерации легкой атлетики в международный организациях.

«Будем надеяться, что будет положительное решение. Оно скажется и в отношении с [Международным союзом биатлонистов] IBU, и, конечно, в отношении с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций», — добавил министр.

РУСАДА, которое было лишено статуса соответствия с 2015 года, было восстановлено в правах 20 сентября 2018 года решением исполкома WADA. Российская сторона должна была предоставить доступ к базе данных московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, однако не уложилась в срок, так как оборудование экспертов WADA не было сертифицировано в соответствии с российским законодательством. Доступ в итоге был предоставлен в январе 2019 года.

В конце апреля было объявлено, что эксперты WADA завершили работу по получению допинг-проб московской лаборатории. Всего было получено 2262 образца в 4524 контейнерах (пробы A и B). В настоящее время все пробы вывезены из России и находятся в аккредитованной WADA лаборатории. В начале мая отчет о ходе этого процесса был направлен в комитет WADA по соответствию, а обновленная информация будет представлена на заседаниях исполкома и совета учредителей WADA 15 и 16 мая соответственно.

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