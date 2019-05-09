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9 мая, источник: БЕЛТА

Брест примет эстафету огня II Европейских игр 12 мая

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Караван эстафеты огня II Европейских игр «Пламя мира» скоро приблизится к границам Беларуси, и первым его примет Брест — уже 12 мая, сообщили БЕЛТА в Фонде «Дирекция II Европейских игр 2019 года».

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Встреча огня и старт эстафеты в Беларуси запланированы на Церемониальной площади Брестской крепости в 18.00. Чуть позже в этот же день на площади Ленина в областном центре состоится торжественный концерт.

Маршрут по территории Брестской области проляжет через наиболее значимые места. По ним с 12 по 13 мая «Пламя мира» пронесут более 60 факелоносцев: Юлия Нестеренко, Юрий Ващук (ТЕО), Георгий Колдун, Елена Воробей, Олег Юреня, Наталья Гелах и другие известные уроженцы Брестского региона — чтобы познакомить жителей и гостей с крупнейшим в истории Беларуси мультиспортивным форумом, который пройдет в Минске с 21 по 30 июня.

Эстафета «Пламя мира» стартовала 3 мая в Риме и завершится 21 июня торжественным зажжением чаши олимпийского огня на центральной арене II Европейских игр — Национальном олимпийском стадионе «Динамо». Всего огонь игр пронесут через 55 населенных пунктов на территории 8 стран (Италия, Словакия, Словения, Венгрия, Австрия, Чехия, Польша и Беларусь), а его протяженность составит 7700 км. В эстафете примут участие 450 факелоносцев, 100 волонтеров и 10 хранителей огня.

Пламя II Европейских игр уже побывало на вершине Монблан, у других достопримечательностей разных стран по пути следования эстафеты. Сегодня огонь II Европейских игр встретили в Австрии. В Беларуси, как ожидается, он озарит все уголки нашей страны: пройдет тропами национального парка «Беловежская пуща», сплавится по Августовскому каналу, посетит усадьбы Костюшко и Огинского, замки в Мире и Новогрудке, спустится в солевые шахты «Беларуськалия» и т. д.

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