Брест примет эстафету огня II Европейских игр 12 мая

Встреча огня и старт эстафеты в Беларуси запланированы на Церемониальной площади Брестской крепости в 18.00. Чуть позже в этот же день на площади Ленина в областном центре состоится торжественный концерт.

Маршрут по территории Брестской области проляжет через наиболее значимые места. По ним с 12 по 13 мая «Пламя мира» пронесут более 60 факелоносцев: Юлия Нестеренко, Юрий Ващук (ТЕО), Георгий Колдун, Елена Воробей, Олег Юреня, Наталья Гелах и другие известные уроженцы Брестского региона — чтобы познакомить жителей и гостей с крупнейшим в истории Беларуси мультиспортивным форумом, который пройдет в Минске с 21 по 30 июня.

Эстафета «Пламя мира» стартовала 3 мая в Риме и завершится 21 июня торжественным зажжением чаши олимпийского огня на центральной арене II Европейских игр — Национальном олимпийском стадионе «Динамо». Всего огонь игр пронесут через 55 населенных пунктов на территории 8 стран (Италия, Словакия, Словения, Венгрия, Австрия, Чехия, Польша и Беларусь), а его протяженность составит 7700 км. В эстафете примут участие 450 факелоносцев, 100 волонтеров и 10 хранителей огня.