Пекин начал официальный обратный отсчет до Олимпиады-2022

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Обратный отсчет начался ровно в 20:00 (15:00 мск) по местному времени на площади в Олимпийском парке между национальным плавательным комплексом «Водный куб» и Национальным стадионом на севере китайской столицы.

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Дни до Олимпиады будут отсчитываться на светодиодном экране размером 1000 квадрантных метров. Сам экран установлен на башне Линлун высотой 132 метра в центре Олимпийского парка.

В красочной церемонии приняли участие около 1,5 тысячи человек, в том числе вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч, мэр Пекина Чэнь Цзинин, а также спортсмены и волонтеры.