Пекин начал официальный обратный отсчет до Олимпиады-2022

Обратный отсчет начался ровно в 20:00 (15:00 мск) по местному времени на площади в Олимпийском парке между национальным плавательным комплексом «Водный куб» и Национальным стадионом на севере китайской столицы.
Дни до Олимпиады будут отсчитываться на светодиодном экране размером 1000 квадрантных метров. Сам экран установлен на башне Линлун высотой 132 метра в центре Олимпийского парка.
В красочной церемонии приняли участие около 1,5 тысячи человек, в том числе вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч, мэр Пекина Чэнь Цзинин, а также спортсмены и волонтеры.
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица Китая была выбрана место проведения Олимпиады на сессии МОК в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. Пекин станет первым городом, который примет и летние, и зимние Игры. Летняя Олимпиада прошла в столице Китая в 2008 году.