Оргкомитет Олимпиады-2022 в Пекине намерен задействовать 39 тыc волонтеров

«Мы планируем набрать для зимних Олимпийских игр 27 тысяч волонтеров и 12 тысяч волонтеров для зимних Паралимпийских игр», — сказал Цай Цин на церемонии начала обратного отсчета 1000 дней до Олимпиады-2022.
Он отметил, что волонтеры в основном будут набираться из материковой части Китая, Гонконга, Макао и Тайваня, а также из других стран.
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица Китая была выбрана место проведения Олимпиады на сессии МОК в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. Пекин станет первым городом, который примет и летние, и зимние Игры. Летняя Олимпиада прошла в столице Китая в 2008 году.