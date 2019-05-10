Оргкомитет Олимпиады-2022 в Пекине намерен задействовать 39 тыc волонтеров

«Мы планируем набрать для зимних Олимпийских игр 27 тысяч волонтеров и 12 тысяч волонтеров для зимних Паралимпийских игр», — сказал Цай Цин на церемонии начала обратного отсчета 1000 дней до Олимпиады-2022.

Он отметил, что волонтеры в основном будут набираться из материковой части Китая, Гонконга, Макао и Тайваня, а также из других стран.