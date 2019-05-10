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10 мая, источник: Спорт РИА Новости

Оргкомитет Олимпиады-2022 в Пекине намерен задействовать 39 тыc волонтеров

ПЕКИН, 10 мая — РИА Новости. Оргкомитет зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года собирается задействовать в мероприятии 39 тысяч волонтеров, сообщил в пятницу заместитель председателя оргкомитета Олимпиады-2022 Цай Цин.

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«Мы планируем набрать для зимних Олимпийских игр 27 тысяч волонтеров и 12 тысяч волонтеров для зимних Паралимпийских игр», — сказал Цай Цин на церемонии начала обратного отсчета 1000 дней до Олимпиады-2022.

Он отметил, что волонтеры в основном будут набираться из материковой части Китая, Гонконга, Макао и Тайваня, а также из других стран.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица Китая была выбрана место проведения Олимпиады на сессии МОК в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. Пекин станет первым городом, который примет и летние, и зимние Игры. Летняя Олимпиада прошла в столице Китая в 2008 году.

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