Гендиректор РУСАДА призвал отстранить нынешнее руководство ВФЛА

Источник: Спорт РИА Новости

По мнению Гануса, допинговый кризис в ВФЛА накануне Олимпиады в Токио, «не только не разрешается, но обретает все новые краски», с возможным вовлечением в кризис нынешнего руководства ВФЛА, когда «пожизненно дисквалифицированные тренеры продолжают свою работу с ведущими спортсменами». Глава РУСАДА полагает, что это ставит под вопрос доверие к ВФЛА и полноценное восстановление членства ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), а значит, и ставит под вопрос полноценное, без ограничений, участие российских легкоатлетов в международных стартах.

«В этой связи считаю необходимым принятие срочных антикризисных мер внутри ВФЛА и Центра спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП), в части ВФЛА, направленных на восстановление членства ВФЛА в IAAF и обеспечение полноценного доступа российских чистых спортсменов к участию в международных соревнованиях», — говорится в письме, текст которого приведен на сайте РУСАДА.

Ганус предлагает создать международную рабочую группу по восстановлению ВФЛА в IAAF, в состав которой должны войти в том числе заслуженные представители легкой атлетики страны, «не связанные с допинговым кризисом», представители IAAF и/или Европейской легкоатлетической ассоциации (EAA), он и его заместитель Маргарита Пахноцкая, представители Минспорта, ОКР. Возглавить рабочую группу, по мнению Гануса, должен президент ОКР Поздняков.

В состав неотложных мер Ганус включил отстранение в полном составе нынешнего руководства ВФЛА от управления федерацией, отстранение в полном составе тренеров сборной России по легкой атлетике и должностных лиц в ЦСП, ответственных за организацию тренировочных и соревновательных мероприятий в легкой атлетике с последующей заменой на кандидатуры, согласованные с рабочей группой.

Рабочая группа, по замыслу Гануса, выберет внешнего управляющего, который представит на утверждение кандидатуру исполняющего обязанности главного тренера сборной, «не связанного с допинговым кризисом», проведет ревизию «управленческого, тренерского и врачебного составов ВФЛА, отстраняя всех связанных с допинговым кризисом». Внешний управляющий и рабочая группа должны организовать выборы нового руководящего состава ВФЛА.

«Задача не только в восстановлении членства ВФЛА в IAAF, в сохранении и эффективном развитии самой большой спортивной федерации России, задача в обеспечении полноценного участия наших чистых легкоатлетов во всех международных стартах, — считает Ганус. — ВФЛА без сильных легкоатлетов международного уровня, без доверия в международной среде и права уверенного голоса в IAAF, как организация, бессмысленна».

«ВФЛА нужны реальные перемены, всем давно пора выйти из мира иллюзий. Нам нужно прекратить обманывать не только всех вокруг, но и прежде всего самих себя, — подчеркивает он. — Мы должны прекратить унизительное положение ВФЛА и обеспечить устойчивый вектор ее развития».