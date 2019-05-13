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13 мая, источник: Спорт РИА Новости

Колобков: предложения РУСАДА по отстранению руководства ВФЛА несвоевременны

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что предложение генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса отстранить от работы нынешнее руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) несвоевременно.

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Источник: Спорт РИА Новости

В понедельник Ганус в открытом письме главе Олимпийского комитета России (ОКР) Станиславу Позднякову призвал отстранить от работы нынешнее руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), поскольку считает, что организация нуждается «в качественно новом управлении».

«Предложения РУСАДА несвоевременны. Рабочая группа по восстановлению членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики давно создана и активно взаимодействует с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций и Всемирным антидопинговым агентством. Работа ведётся. “Дорожная карта” фактически выполнена. Напомню, что ВФЛА является общественной организацией. Поэтому любые структурные изменения в федерации могут решаться в соответствии с уставом этой организации», — приводит слова Колобкова пресс-служба Минспорта РФ.

ВФЛА была отстранена от членства в IAAF в ноябре 2015 года в связи с ситуацией с допингом в российском спорте. Российские легкоатлеты, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, пропустили Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. В настоящее время допущенные до международных стартов россияне выступают на них в нейтральном статусе.

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