Колобков: предложения РУСАДА по отстранению руководства ВФЛА несвоевременны

«Предложения РУСАДА несвоевременны. Рабочая группа по восстановлению членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики давно создана и активно взаимодействует с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций и Всемирным антидопинговым агентством. Работа ведётся. “Дорожная карта” фактически выполнена. Напомню, что ВФЛА является общественной организацией. Поэтому любые структурные изменения в федерации могут решаться в соответствии с уставом этой организации», — приводит слова Колобкова пресс-служба Минспорта РФ.

ВФЛА была отстранена от членства в IAAF в ноябре 2015 года в связи с ситуацией с допингом в российском спорте. Российские легкоатлеты, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, пропустили Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. В настоящее время допущенные до международных стартов россияне выступают на них в нейтральном статусе.