РУСАДА борется за правду. Но уже поздно?

Источник: Спорт-Экспресс

Ганус уже не впервые срывает маски. В начале зимы он бил в колокола по поводу передачи проб во Всемирное антидопинговое агентство, обратившись тоже с открытым письмом к Президенту Путину. Кремль тогда на обеспокоенность Гануса отреагировал с иронией, но пробы в ВАДА в итоге все же были переданы, хоть и с опозданием.

Теперь Ганус написал не Путину, а руководству российского спорта — главе Олимпийского комитета России Станиславу Позднякову, в копию поставлены министр спорта Павел Колобков и руководитель Центра спортивной подготовки Александр Кравцов. Им предлагается пойти на суперрешительные шаги: отправить в отставку все нынешнее руководство ВФЛА во главе со Шляхтиным, фактически полностью сменить тренерский состав и руководство в регионах, а бразды правления в федерации отдать рабочей группе, куда войдут представители ИААФ, РУСАДА и ключевых субъектов нашего спорта.

Поздняков и Колобков против

Неудивительно, что сам Поздняков отреагировал на письмо Гануса крайне скептически.

— Новые предложения потребуют дополнительного согласования с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций, — отметил глава ОКР в интервью ТАСС. — Сами тезисы, с моей точки зрения, не являются конструктивными, так как вопросы, связанные с заменой руководства ВФЛА, должна решать сама организация.

Говоря формально, Поздняков абсолютно прав. ОКР, даже будь у него такое желание, не в силах влиять на выборы в отдельно взятой федерации. Шляхтин является законно избранным президентом и вправе оставаться на посту до окончания своего срока.

— Предложения РУСАДА несвоевременны, — солидарен с Поздняковым министр спорта Павел Колобков. — Рабочая группа по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики давно создана и активно взаимодействует с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций и Всемирным антидопинговым агентством. Работа ведется. «Дорожная карта» фактически выполнена. Напомню, что ВФЛА является общественной организацией. Поэтому любые структурные изменения в Федерации могут решаться в соответствии с уставом этой организации.

Все это, безусловно, правильно, однако есть «но» — дело прыгуна в высоту Данила Лысенко​. Напомним, предположительно нынешнее руководство ВФЛА может быть замешано в фальсификации документов по Лысенко, который пропустил три внесоревновательных допинг-теста и стоит под угрозой дисквалификации. Скорее всего, именно это дело и заставило Гануса выступить с открытым письмом. Ведь до сих пор, что бы ни происходило в федерации, будь то громкие дисквалификации или очередные бесплодные попытки восстановиться в ИААФ — внутри страны все молчали.

Ганус в силу должности, очевидно, обладает большей информацией, чем обыватели и даже многие руководители нашего спорта. Ведь напрямую и регулярно с ВАДА из них никто не общается. Судя по всему, объем этой информации превысил критические значения и заставил Гануса действовать.

Где взять людей, как в письме Гануса?

Если разбирать письмо Гануса по частям, оно на редкость здраво, логично, но при этом так же трудновыполнимо. Например, первый же пункт, цитируем: «Создать Международную рабочую группу по восстановлению ВФЛА в ИААФ, в состав которой должны войти: заслуженные представители легкой атлетики страны, никаким образом не связанные с допинговым кризисом и действия которых не могут быть признаны основаниями для возникновения допингового кризиса и его условий в ВФЛА, ранее не находившиеся в дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, и, что не менее важно, обладающие авторитетом и доверием со стороны Международной легкоатлетической ассоциации, в количестве трех представителей».

Честно: даже проработав в нашей легкой атлетике много лет, с трудом можно назвать хотя бы пару людей, отвечающих всем этим условиям.

Идем дальше: Ганус требует замены в полном составе тренерского штаба сборной команды, а также отстранения всех региональных руководителей, когда-либо замешанных в допинговых скандалах. Из его письма может сложиться впечатление, что в нашей легкой атлетике есть новое поколение руководителей и тренеров, чистых, грамотных и с безупречной репутацией, которым просто не дают работать старые «допингеры». Но к большому сожалению, это не так.

Молодежи в российской легкой атлетике немного, а та, что есть, сформировалась как раз в условиях «старой» системы, где разрешено и допустимо было если не все, то многое. Если выполнить письмо Гануса от и до, многие должности вообще останутся вакантными. Потому что таких людей, как там требуется, просто нет, и когда появятся — непонятно.