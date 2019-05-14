Фоторепортажи
23Улыбки Овечкина, Ковальчука и Воробьева, серьезный Малкин
12Страшный конец сказки «Аякса»
14 мая, источник: ТАСС

Шахматы могут быть частью культурной программы Олимпиады-2024 в Париже

МОСКВА, 14 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Вопрос включения шахмат в программу летних Олимпийских игр 2024 года в Париже не будет рассматриваться на предстоящей сессии Международного олимпийского комитета (МОК), но шахматы могут быть частью культурной программы соревнований. Об этом ТАСС заявил глава Международной федерации шахмат (FIDE) Аркадий Дворкович.

Наверх
Источник: Reuters

В феврале федерация шахмат Франции предложила включить вид спорта в программу летних Олимпийских игр 2024 года и подала соответствующую заявку в оргкомитет по подготовке Игр. Позже пресс-служба МОК сообщила ТАСС, что вопрос включения шахмат может быть рассмотрен на сессии в Лозанне с 24 по 26 июня.

«Ничего подобного в июне мы обсуждать не будем, — сказал Дворкович. — Об этом [перспективах включения шахмат в программу Олимпиады-2024] говорить преждевременно. Сейчас надо завязать тесное партнерство с МОК, получить признание во всех национальных олимпийских комитетах, плюс мы должны участвовать полноценно во всех континентальных играх. Когда все это будет выполнено, можно будет говорить о перспективах».

«Да, мы в этом году подавали заявку Франции, чтобы в 2024 году включиться в программу, но это было скорее формальным шагом, чтобы зафиксировать свой интерес к присутствию шахмат в Париже, потому что в 2024 году будет 100-летие FIDE. Скорее всего, шахматы будут частью культурной программы Олимпиады. Мы еще решим», — добавил Дворкович.

 Свидетельница по делу Кокорина и Мамаева упала с балкона
Российский боксер так интенсивно сгонял вес, что у него лопнуло легкое
«Избиение» итальянцев. Чем жила Братислава в шестой день ЧМ
Словаков кто-то проклял. Вели в концовке, но проиграли матч
Русские подняли клуб НХЛ на камбэк. А потом их прибили судьи
5 важных трансферов лета, о которых стало известно уже сейчас
Бердыев объявил об уходе с поста главного тренера «Рубина»
«Фенербахче» интересуется форвардом «Спартака»
Корнеев: «Зенит» вел переговоры о переходе с Суаресом и Дибалой
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь