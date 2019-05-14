Шахматы могут быть частью культурной программы Олимпиады-2024 в Париже

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В феврале федерация шахмат Франции предложила включить вид спорта в программу летних Олимпийских игр 2024 года и подала соответствующую заявку в оргкомитет по подготовке Игр. Позже пресс-служба МОК сообщила ТАСС, что вопрос включения шахмат может быть рассмотрен на сессии в Лозанне с 24 по 26 июня.

«Ничего подобного в июне мы обсуждать не будем, — сказал Дворкович. — Об этом [перспективах включения шахмат в программу Олимпиады-2024] говорить преждевременно. Сейчас надо завязать тесное партнерство с МОК, получить признание во всех национальных олимпийских комитетах, плюс мы должны участвовать полноценно во всех континентальных играх. Когда все это будет выполнено, можно будет говорить о перспективах».