Шахматы могут быть частью культурной программы Олимпиады-2024 в Париже

В феврале федерация шахмат Франции предложила включить вид спорта в программу летних Олимпийских игр 2024 года и подала соответствующую заявку в оргкомитет по подготовке Игр. Позже пресс-служба МОК сообщила ТАСС, что вопрос включения шахмат может быть рассмотрен на сессии в Лозанне с 24 по 26 июня.
«Ничего подобного в июне мы обсуждать не будем, — сказал Дворкович. — Об этом [перспективах включения шахмат в программу Олимпиады-2024] говорить преждевременно. Сейчас надо завязать тесное партнерство с МОК, получить признание во всех национальных олимпийских комитетах, плюс мы должны участвовать полноценно во всех континентальных играх. Когда все это будет выполнено, можно будет говорить о перспективах».
«Да, мы в этом году подавали заявку Франции, чтобы в 2024 году включиться в программу, но это было скорее формальным шагом, чтобы зафиксировать свой интерес к присутствию шахмат в Париже, потому что в 2024 году будет 100-летие FIDE. Скорее всего, шахматы будут частью культурной программы Олимпиады. Мы еще решим», — добавил Дворкович.