Беларусь на II Европейских играх представят 227 спортсменов

Планируется, что в мультиспортивном форуме, который пройдет в белорусской столице с 21 по 30 июня, в 15 видах спорта примут участие 227 спортсменов. Отбор на II Европейские игры проводился по установленным европейскими федерациями по видам спорта критериям.

Именной состав белорусской команды на II Европейских играх будет обнародован позже, с учетом выполнения спортсменами плановых заданий и результатов, показанных на отборочных соревнованиях.