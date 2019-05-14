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14 мая, источник: БЕЛТА

Беларусь на II Европейских играх представят 227 спортсменов

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня состоялось заседание исполкома НОК Беларуси. Одним из основных вопросов стало утверждение состава белорусской спортивной делегации на II Европейских играх в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

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Планируется, что в мультиспортивном форуме, который пройдет в белорусской столице с 21 по 30 июня, в 15 видах спорта примут участие 227 спортсменов. Отбор на II Европейские игры проводился по установленным европейскими федерациями по видам спорта критериям.

Именной состав белорусской команды на II Европейских играх будет обнародован позже, с учетом выполнения спортсменами плановых заданий и результатов, показанных на отборочных соревнованиях.

Также на заседании исполкома обсуждались вопросы, касающиеся текущей деятельности НОК Беларуси, с докладом о стратегии развития хоккея выступили председатель Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов и генеральный директор хоккейного клуба «Динамо-Минск» Дмитрий Басков.

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