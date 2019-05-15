Совет учредителей WADA рассмотрит выполнение условий восстановления РУСАДА

Российские спортивные власти к середине мая уже выполнили требования, которые были выдвинуты 20 сентября прошлого года при вынесении решения о возвращении РУСАДА соответствия международному кодексу. В начале января эксперты WADA скопировали и увезли на проверку базу данных анализа допинг-проб российских спортсменов за период с 2011 по 2015 год (LIMS). В конце апреля они получили непосредственно сами допинг-пробы, которые хранились в московской лаборатории.
Всего было взято 2262 образца в 4524 контейнерах (A и B). В настоящее время все пробы вывезены из России и находятся в аккредитованной WADA лаборатории. В начале мая отчет о ходе этого процесса был направлен в комитет WADA по соответствию. Данный отдел представит отчет на заседаниях исполкома и совета учредителей 15 и 16 мая.
Министр спорта РФ Павел Колобков в разговоре с журналистами выразил надежду на то, что в середине мая РУСАДА получит полное соответствие от WADA.
«В конце апреля было выполнено второе требование WADA — передали пробы [московской лаборатории], команда экспертов забрала их и увезла. Сейчас ждем доклада. Все требования, которые были выдвинуты, выполнены», — сказал Колобков.
Полное соответствие РУСАДА кодексу WADA является одним из критериев восстановления Союза биатлонистов России (СБР) и Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в международных организациях.
Еще одной важной темой заседания совета учредителей станет обсуждение предстоящих выборов нового президента WADA. Срок полномочий действующего главы организации Крейга Риди истекает осенью, его преемник будет избран 7 ноября в польском городе Катовице.
Во вторник стало известно, что единственным кандидатом на пост главы WADA стал министр спорта и туризма Польши Витольд Банька, за него голоса отдало большинство стран, входящих в структуру организации. Изначально он был выдвинут Советом Европы, тогда поляка поддержали 28 из 49 участников голосования. Его оппонент — вице-президент WADA Линда Хеллеланд стала единственным из 12 членов исполкома WADA, кто 22 января проголосовал против сохранения статуса соответствия РУСАДА.
В борьбе за право претендовать на пост президента WADA Банька обошел бывшего пловца Маркоса Диаса (Доминиканская Республика).