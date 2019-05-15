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15 мая, источник: ТАСС

Медведев: Изменения в КоАП должны помочь борьбе с допингом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассчитывает, что новый закон поможет решить проблему допинга в отечественном спорте.

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Источник: РИА "Новости"

Выступая на Петербургском международном юридическом форуме, председатель правительства обратил внимание на тот факт, что спортивные конфликты «всегда оказываются в центре общественного внимания». «Вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые делают более жесткой ответственность за использование допинга. Эти меры должны помочь решить проблему злоупотреблений всякого рода запрещенными препаратами в спорте, гарантировать прозрачные правила взаимодействия участников», — отметил Медведев.

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