Медведев: Изменения в КоАП должны помочь борьбе с допингом

Выступая на Петербургском международном юридическом форуме, председатель правительства обратил внимание на тот факт, что спортивные конфликты «всегда оказываются в центре общественного внимания». «Вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые делают более жесткой ответственность за использование допинга. Эти меры должны помочь решить проблему злоупотреблений всякого рода запрещенными препаратами в спорте, гарантировать прозрачные правила взаимодействия участников», — отметил Медведев.