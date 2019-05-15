Мероприятия по 12 видам спорта пройдут в рамках ПМЭФ-2019
ТАСС, 15 мая. Спортивная программа Петербургского международного экономического форума 2019 года будет включать в себя мероприятия по 12 видам спорта. Об этом сообщила в среду
ТАСС, 15 мая. Спортивная программа Петербургского международного экономического форума 2019 года будет включать в себя мероприятия по 12 видам спорта. Об этом сообщила в среду
«Насыщенная спортивная программа этого года объединила деловые мероприятия, которые пройдут на площадке форума, с увлекательными спортивными событиями для участников, а также жителей и гостей
Спортивную программу откроет международный
Во время проведения форума участники смогут потренироваться в стрельбе в лазерном тире, представленном на стенде концерна «Калашников». Также отмечается, что для любителей практической стрельбы «Росконгресс» и «Калашников» отдельно организуют специальные мероприятия в клубе «Невский».
В рамках форума будет функционировать парк футбола чемпионата Европы 2020 года, четыре матча которого пройдут в
Также в ходе ПМЭФ будет работать шахматная гостиная, которая откроется 6 июня. В завершении первого дня форума пройдет
ПМЭФ проводится с 1997 года и стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В 2019 году форум пройдет с 6 до 8 июня.