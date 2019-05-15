Мероприятия по 12 видам спорта пройдут в рамках ПМЭФ-2019

Источник: РИА "Новости"

«Насыщенная спортивная программа этого года объединила деловые мероприятия, которые пройдут на площадке форума, с увлекательными спортивными событиями для участников, а также жителей и гостей Санкт-Петербурга, — говорится в заявлении заместителя директора фонда “Росконгресс” Георгия Брюсова. — В рамках деловой программы состоятся сессии “Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход” и “Футбол в интерьерах большого города”. Особенностью этого года стало то, что спортивные федерации, оргкомитеты крупнейших турниров и ведущие компании выбирают бинарную модель участия — презентация или представительский стенд на площадке ПМЭФ и спортивная активность на аренах и в парках Санкт-Петербурга. В частности, на форуме себя покажет чемпионат Европы по футболу 2020 года, который подготовил масштабную презентацию с привлечением футбольных звезд».

Спортивную программу откроет международный ралли-марафон «Ралли мира» на электромобилях, старт которому будет дан 27 мая в Монте-Карло. Процессия финиширует в день открытия ПМЭФ 6 июня на площадке в КВЦ «Экспофорум». Кроме того, в первый день форума начнется массовый забег Roscongress Spief Race, маршрут которого будет пролегать по историческому центру Санкт-Петербурга. Принять участие в забеге на дистанции 5 км смогут участники ПМЭФ, аккредитованные журналисты и члены клуба World Class.

Во время проведения форума участники смогут потренироваться в стрельбе в лазерном тире, представленном на стенде концерна «Калашников». Также отмечается, что для любителей практической стрельбы «Росконгресс» и «Калашников» отдельно организуют специальные мероприятия в клубе «Невский».

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Парк футбола чемпионата Европы — 2020

В рамках форума будет функционировать парк футбола чемпионата Европы 2020 года, четыре матча которого пройдут в Санкт-Петербурге. Он откроется 6 июня на Заячьем острове и завершит свою работу 12-го числа. Кроме того, будет организован турнир памяти Валентина Гранаткина среди игроков до 2001 года, в котором примут участие 12 стран, а также фестиваль скорости Spief Drive.

Также в ходе ПМЭФ будет работать шахматная гостиная, которая откроется 6 июня. В завершении первого дня форума пройдет гала-матч по хоккею, в котором примут участие сборные ПМЭФ и правительства Санкт-Петербурга. 7 июня для участников ПМЭФ будет организован турнир Roscongress Cup в сквош-клубе RC Club. На следующий день запланированы турниры по гольфу в клубе «Петергоф» и теннису в спортивном центре «Разлив», а завершится спортивная программа состязанием конноспортивных команд J.U.M.P. и клуба «Дерби» в конкуре.