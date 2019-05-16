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10:36 (мск), источник: ТАСС

WADA не вынесет решений по РУСАДА, пока не изучит базу данных лаборатории

МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Исполком и совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) не будут выносит никаких решений относительно статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) до тех пор, пока не завершится изучение базы данных московской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщил ТАСС руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков, присутствовавший на последнем заседании исполкома WADA в Монреале.

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Источник: Reuters

РУСАДА в сентябре было признано соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу. WADA тогда обозначило два критичных условия, которые должны быть реализованы российской стороной к определенным датам: до конца 2018 года оно намерено было получить данные из московской лаборатории, а до 30 июня 2019 года должны быть перепроверены все подозрительные допинг-пробы. Все эти условия к настоящему времени уже реализованы.

«Исполком WADA, который прошел в среду, на своем заседании не выносил никакого решения по РУСАДА, — сказал Хрычиков. — Его даже и не должно было быть. Решение было принято на сентябрьском исполкоме на Сейшелах, и после этого ничего не требуется. И на совете учредителей, заседание которого состоится сегодня, также никаких решений по РУСАДА принято не будет».

«Было два условия, они выполнены, — продолжил собеседник ТАСС. — Сейчас идет анализ базы данных. Это очень длительный процесс, я допускаю, что даже до осени он не завершится, но мы надеемся, что это произойдет как можно раньше. В связи с этим пока никаких решений принято не будет, РУСАДА продолжает соответствовать Всемирному антидопинговому кодексу».

Министр спорта РФ Павел Колобков в начале мая в разговоре с журналистами выразил надежду на то, что в середине мая РУСАДА получит полное соответствие от WADA.

«На вчерашнем исполкоме к российскому вопросу мы подошли в самом конце длительного заседания. Это совершенно не первостепенный вопрос сейчас для WADA. Есть другие вещи, на которых сейчас концентрируется внимание», — заключил Хрычиков.

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