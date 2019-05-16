WADA не вынесет решений по РУСАДА, пока не изучит базу данных лаборатории

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РУСАДА в сентябре было признано соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу. WADA тогда обозначило два критичных условия, которые должны быть реализованы российской стороной к определенным датам: до конца 2018 года оно намерено было получить данные из московской лаборатории, а до 30 июня 2019 года должны быть перепроверены все подозрительные допинг-пробы. Все эти условия к настоящему времени уже реализованы.

«Исполком WADA, который прошел в среду, на своем заседании не выносил никакого решения по РУСАДА, — сказал Хрычиков. — Его даже и не должно было быть. Решение было принято на сентябрьском исполкоме на Сейшелах, и после этого ничего не требуется. И на совете учредителей, заседание которого состоится сегодня, также никаких решений по РУСАДА принято не будет».

«Было два условия, они выполнены, — продолжил собеседник ТАСС. — Сейчас идет анализ базы данных. Это очень длительный процесс, я допускаю, что даже до осени он не завершится, но мы надеемся, что это произойдет как можно раньше. В связи с этим пока никаких решений принято не будет, РУСАДА продолжает соответствовать Всемирному антидопинговому кодексу».

Министр спорта РФ Павел Колобков в начале мая в разговоре с журналистами выразил надежду на то, что в середине мая РУСАДА получит полное соответствие от WADA.