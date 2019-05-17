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17 мая, источник: Спорт РИА Новости

WADA сообщило о высоком проценте подлинности данных московской лаборатории

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Проверка данных из московской антидопинговой лаборатории еще продолжается, но уже показала очень высокий процент подлинности информации, сообщается в релизе Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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Ранее стало известно, что первое дело на основании данных, полученных из московской антидопинговой лаборатории, может быть открыто в течение нескольких недель.

«Департамент расследований WADA уже начал передавать в международные федерации пакеты доказательств, которые международные федерации будут изучать, чтобы решить, открывать ли дела по нарушению антидопинговых правил. WADA будет работать в тесном сотрудничестве с международными федерациями и, в случае если федерации решат не открывать дела, оставляет за собой право идти с этой информацией в Спортивный арбитражный суд (CAS)», — отмечается в релизе.

Также WADA сообщило, что исполком организации на заседании в Монреале утвердил график реализации реформ управления, в частности назначения независимого агентства для проверки членов дебютного комитета по выдвижению кандидатур, который будет играть ключевую роль в проверке кандидатов на руководящие посты в WADA.

Следующее заседание исполкома WADA пройдет 23 сентября в Токио.

Исполком WADA 20 сентября 2018 года восстановил полноправный статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которого оно было лишено в ноябре 2015 года. 17 января WADA сообщило, что эксперты агентства успешно получили данные из базы московской антидопинговой лаборатории и основные аналитические данные, сформированные лабораторией. Позже было объявлено, что статус соответствия РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу сохранен.

В апреле WADA сообщило, что извлекло более двух тысяч образцов из московской антидопинговой лаборатории, они отправлены в аккредитованную WADA лабораторию за пределами России.

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