Инспекторы допинг-контроля РУСАДА с января по апрель провели почти 4 тыс. тестирований
МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за первые четыре месяца 2019 года провело 3948 тестирований и забрало у спортсменов 4748
МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за первые четыре месяца 2019 года провело 3948 тестирований и забрало у спортсменов 4748
В апреле, по словам Пахноцкой, было организовано 1133 теста и взято 1420
Как сообщил ранее ТАСС генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус, агентство запланировало в 2019 году взять 11 тыс.
В 2018 году инспекторами