Инспекторы допинг-контроля РУСАДА с января по апрель провели почти 4 тыс. тестирований

Источник: РИА "Новости"

В апреле, по словам Пахноцкой, было организовано 1133 теста и взято 1420 допинг-проб. В марте — 1019 тестов и 1285 допинг-проб.

Как сообщил ранее ТАСС генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус, агентство запланировало в 2019 году взять 11 тыс. допинг-проб, в 2020-м — 13 тыс. Увеличение планируется достигнуть за счет оптимизации затрат на логистику и более эффективной организации работы.