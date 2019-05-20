Губернатор: Подготовка заявочной книги Екатеринбурга для участия в борьбе за проведение Универсиады-2023 завершена

Источник: РИА "Новости"

«Завершена подготовка заявочной книги, в процессе согласования находится программа Универсиады, в том числе включение в нее новых дисциплин. Мы вступаем в завершающий этап подготовки», — приводятся в сообщении слова губернатора региона Евгения Куйвашева.

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По его словам, в первой половине июня состоится инспекционный визит представителей Международной федерации студенческого спорт (FISU) в Екатеринбург.

«Необходимо продемонстрировать инспекторам FISU, что Екатеринбург и Свердловская область способны провести эти крупнейшие соревнования на самом высоком уровне», — добавляется в пресс-релизе.

Отмечается, что Куйвашев поручил ежедневно контролировать работу по подготовке первому заместителю губернатора Алексею Орлову.

Ранее губернатор Свердловской области заявлял, что в случае победы заявки Екатеринбурга на проведение Универсиады в 2023 году город сможет принять 200 тыс. гостей из 150 стран. Соревнования будут проходить по 17 видам спорта, в число которых будут включены не входящие в обязательную программу самбо и бокс. Участниками станут более 12 тыс. спортсменов, судей, членов международных и национальных спортивных федераций.

Также для проведения соревнований потребуется построить пять спортивных объектов и специальную Деревню Универсиады.

Кроме того, запланированы новые транспортные узлы и развязки.

Также Куйвашев отмечал, что подготовку к Универсиаде-2023 необходимо увязать с планом мероприятий к 300-летию Екатеринбурга.