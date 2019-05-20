Губернатор: Подготовка заявочной книги Екатеринбурга для участия в борьбе за проведение Универсиады-2023 завершена
Екатеринбург. 20 мая.
Екатеринбург. 20 мая.
«Завершена подготовка заявочной книги, в процессе согласования находится программа Универсиады, в том числе включение в нее новых дисциплин. Мы вступаем в завершающий этап подготовки», — приводятся в сообщении слова губернатора региона Евгения Куйвашева.
По его словам, в первой половине июня состоится инспекционный визит представителей Международной федерации студенческого спорт (FISU) в Екатеринбург.
«Необходимо продемонстрировать инспекторам FISU, что Екатеринбург и Свердловская область способны провести эти крупнейшие соревнования на самом высоком уровне», — добавляется в
Отмечается, что Куйвашев поручил ежедневно контролировать работу по подготовке первому заместителю губернатора Алексею Орлову.
Ранее губернатор Свердловской области заявлял, что в случае победы заявки Екатеринбурга на проведение Универсиады в 2023 году город сможет принять 200 тыс. гостей из 150 стран. Соревнования будут проходить по 17 видам спорта, в число которых будут включены не входящие в обязательную программу самбо и бокс. Участниками станут более 12 тыс. спортсменов, судей, членов международных и национальных спортивных федераций.
Также для проведения соревнований потребуется построить пять спортивных объектов и специальную Деревню Универсиады.
Кроме того, запланированы новые транспортные узлы и развязки.
Также Куйвашев отмечал, что подготовку к Универсиаде-2023 необходимо увязать с планом мероприятий к 300-летию Екатеринбурга.
В настоящее время в программу всемирных летних универсиад входят 15 обязательных видов спорта: бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика. На Универсиаде-2023 планируется разыграть 244 комплекта медалей.