Колобков: Пять тысяч организаций в России задействованы в подготовке спортрезерва

«Подготовка резерва остается одним из приоритетных направлений нашей работы, сегодня мы можем говорить о практически сформированной отраслевой сети организаций спортивной подготовки, в которой участвуют порядка пяти тысяч организаций, это три миллиона двести тысяч человек. В 2018 году финансирование этих организаций увеличено на 15% и составляет 167 миллиардов 624 миллиона 466 тысяч рублей. Координирующую роль на федеральном уровне осуществляет Федеральный центр подготовки спортивного резерва», — сказал Колобков.