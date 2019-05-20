Колобков: Пять тысяч организаций в России задействованы в подготовке спортрезерва

«Подготовка резерва остается одним из приоритетных направлений нашей работы, сегодня мы можем говорить о практически сформированной отраслевой сети организаций спортивной подготовки, в которой участвуют порядка пяти тысяч организаций, это три миллиона двести тысяч человек. В 2018 году финансирование этих организаций увеличено на 15% и составляет 167 миллиардов 624 миллиона 466 тысяч рублей. Координирующую роль на федеральном уровне осуществляет Федеральный центр подготовки спортивного резерва», — сказал Колобков.
Министр отметил, что дополнительное финансирование получают спортивные школы, поставляющие качественные кадры на постоянной основе. «Мы оказываем адресную финансовую поддержку — спортшколы, стабильно готовящие резерв, получают субсидию. В 2019—2021 годах она составит 775 миллионов рублей ежегодно. Начиная с 2011 года отдельно поддерживаем и учреждения по адаптивной физической культуре и спорту. До 2020 года дополнительно предусмотрено финансирование размером в 228 миллиона рублей», — отметил Колобков.