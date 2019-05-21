Медведев осмотрел спортивные объекты в поселке Рамонь Воронежской области

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Глава правительства в сопровождении вице-премьера Алексея Гордеева и губернатора региона Александра Гусева осмотрел входящие в состав Рамонского районного центра физической культуры и спорта стадион «Юность», спорткомплекс «Лидер», плавательный бассейн «Жемчужина».

На стадионе Медведев наблюдал за проходившей в это время тренировкой юных футболистов, коротко пообщался с ними и сфотографировался на память. В спорткомплексе «Лидер» он также поговорил с детьми, занимавшимися в волейбольной секции и в секции борьбы. После этого премьер перешел в соседнее здание бассейна «Жемчужина», где ему показали большой и малый бассейны.

Руководитель комплекса рассказал Медведеву о том, что все объекты были построены в 2013—2016 годах, их стоимость составила от 75,5 до 164,5 млн рублей, а сами спортивные сооружения были возведены в сжатые сроки. Все объекты бесплатны для посещения детьми из Рамони и окрестных населенных пунктов.

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Центр физкультуры и спорта

В состав Рамонского районного центра физкультуры и спорта входят стадион «Юность», спорткомплекс «Лидер», плавательный бассейн «Жемчужина» и спорткомплекс. Стадион «Юность» был введен в эксплуатацию в августе 2013 года. Он включает в себя футбольное поле, беговую дорожку, площадки для игры в волейбол, баскетбол и теннис, гимнастическую площадку, место для толкания ядра и зону для прыжков в длину и высоту.