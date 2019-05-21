Фоторепортажи
21Сборная России обыграла швейцарцев
14Россия с трудом обыграла Латвию на чемпионате мира
21 мая, источник: ТАСС

Медведев осмотрел спортивные объекты в поселке Рамонь Воронежской области

ПОСЕЛОК РАМОНЬ /Воронежская область/, 21 мая. /ТАСС/. Премьер РФ Дмитрий Медведев посетил поселок Рамонь в Воронежской области, где осмотрел новые спортивные объекты, построенные для местных детей.

Наверх
Источник: Reuters

Глава правительства в сопровождении вице-премьера Алексея Гордеева и губернатора региона Александра Гусева осмотрел входящие в состав Рамонского районного центра физической культуры и спорта стадион «Юность», спорткомплекс «Лидер», плавательный бассейн «Жемчужина».

На стадионе Медведев наблюдал за проходившей в это время тренировкой юных футболистов, коротко пообщался с ними и сфотографировался на память. В спорткомплексе «Лидер» он также поговорил с детьми, занимавшимися в волейбольной секции и в секции борьбы. После этого премьер перешел в соседнее здание бассейна «Жемчужина», где ему показали большой и малый бассейны.

Руководитель комплекса рассказал Медведеву о том, что все объекты были построены в 2013—2016 годах, их стоимость составила от 75,5 до 164,5 млн рублей, а сами спортивные сооружения были возведены в сжатые сроки. Все объекты бесплатны для посещения детьми из Рамони и окрестных населенных пунктов.

Читайте также
Медведев поздравил «Зенит» и его болельщиков с победой в чемпионате России

Центр физкультуры и спорта

В состав Рамонского районного центра физкультуры и спорта входят стадион «Юность», спорткомплекс «Лидер», плавательный бассейн «Жемчужина» и спорткомплекс. Стадион «Юность» был введен в эксплуатацию в августе 2013 года. Он включает в себя футбольное поле, беговую дорожку, площадки для игры в волейбол, баскетбол и теннис, гимнастическую площадку, место для толкания ядра и зону для прыжков в длину и высоту.

Спорткомплекс «Лидер» введен в эксплуатацию 1 сентября 2014 года. Его посещают в среднем около 4,3 тысяч человек в месяц. Бассейн «Жемчужина» работает с 15 сентября 2016 года. Его посещают около 4,5 тысяч человек в месяц. Тренировки для детей здесь проводятся бесплатно.

 Звезда с русской фамилией. Как сын советского хоккеиста стал лидером не нашей сборной
Правоохранительные органы проверят видео с Алиной Загитовой
Сборная России вынесла чемпионов мира вперед ногами
Канада показала России, как нужно уничтожать Америку
С Канадой — только в финале. Расклады для сборной России на ЧМ
Предложение «Краснодара» может оставить клуб без Лиги чемпионов
Футболисты «Локомотива» и «Урала» разыграют трофей Кубка России
Российского футболиста захотели в Германии
«Витесс» Слуцкого вышел в финал плей-офф за Лигу Европы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь