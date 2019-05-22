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13:04 (мск), источник: ТАСС

Колобков: Субсидии ведущим спортшколам России составят около 775 млн рублей ежегодно

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Для оказания адресной поддержки спортшколам России, стабильно готовящим резерв национальных команд, ежегодно будет выделяться 775 миллионов рублей. Об этом в среду во время выступления на «правительственном часе» в Совете Федерации сообщил глава ведомства Павел Колобков.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы оказываем адресную финансовую поддержку — спортшколы, стабильно готовящие резерв, получают субсидию, в 2019—2021 годах она составит 775 миллионов рублей ежегодно, — сказал Колобков. — Начиная с 2011 года мы отдельно поддерживаем и учреждения по адаптивной физической культуре и спорту. До 2020 года дополнительно предусмотрено финансирование 228 миллионов рублей».

Колобков подчеркнул, что подготовка резерва остается одним из приоритетных направлений работы ведомства. Она ведется Минспортом России с момента утверждения в 2009 году Стратегии развития физической культуры и спорта на период до 2020 года.

«Темы совершенствования подготовки спортрезерва и вовлечения населения в спорт в 2018 году вошли в майский указ президента, это стало основой для старта федерального проекта “Спорт — норма жизни” по направлениям “Массовый спорт” и “Подготовка спортивного резерва”, который вошел в национальный проект “Демография”», — подчеркнул министр спорта.

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