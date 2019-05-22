Фоторепортажи
14Россия с трудом обыграла Латвию на чемпионате мира
21«Краснодар» лишил «Спартак» и ЦСКА Лиги чемпионов
13:12 (мск), источник: ТАСС

Более 40 млрд рублей выделено на спортивную инфраструктуру регионов РФ с 2016 по 2019 год

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. В рамках инвестиционных программ Министерства спорта России на развитие спортивной инфраструктуры в регионах страны было выделено 40,7 млрд рублей. Об этом в среду во время выступления на «правительственном часе» в Совете Федерации сообщил глава ведомства Павел Колобков.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Всего за период с 2016 по 2019 год в рамках инвестиционных программ Минспорта России на развитие спортивной инфраструктуры региональным бюджетам выделены средства в объеме 40,7 млрд рублей, из них на Федеральную целевую программу (ФЦП) — 16,1 млрд рублей, Федеральную адресную целевую программу — 10 млрд рублей, Универсиаду в Красноярске — 14,6 млрд рублей», — сообщил Колобков.

В рамках ФЦП выделено 13,5 млрд рублей на строительство 243 спортивных объектов, из которых 117 введены в эксплуатацию. В их числе Дворец спорта на 3500 зрительских мест в Назрани (Ингушетия), Спортивно-тренировочный центр хоккея с шайбой и фигурного катания на коньках (Владимир), Центр единоборств в Рязани и другие. Средства были выделены в том числе на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Новосибирске и реконструкцию гребного канала «Дон» в Ростовской области.

 Звезда с русской фамилией. Как сын советского хоккеиста стал лидером не нашей сборной
Правоохранительные органы проверят видео с Алиной Загитовой
Сборные России и США встретятся уже в 1/4 финала ЧМ
СМИ узнали бюджет мадридского «Реала» на летние трансферы
Каррера: Заинтересован в работе в России, мне там понравилось
Исполком МОК определился со статусом бокса на Олимпиаде в Токио
Стало известно место проведения ЧР-2020 по фигурному катанию
«Локомотив» играет с «Уралом» в финале Кубка России (трансляция)
Олимпийская чемпионка по плаванию завершила карьеру в 22 года
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь