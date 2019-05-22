Более 40 млрд рублей выделено на спортивную инфраструктуру регионов РФ с 2016 по 2019 год

«Всего за период с 2016 по 2019 год в рамках инвестиционных программ Минспорта России на развитие спортивной инфраструктуры региональным бюджетам выделены средства в объеме 40,7 млрд рублей, из них на Федеральную целевую программу (ФЦП) — 16,1 млрд рублей, Федеральную адресную целевую программу — 10 млрд рублей, Универсиаду в Красноярске — 14,6 млрд рублей», — сообщил Колобков.

В рамках ФЦП выделено 13,5 млрд рублей на строительство 243 спортивных объектов, из которых 117 введены в эксплуатацию. В их числе Дворец спорта на 3500 зрительских мест в Назрани (Ингушетия), Спортивно-тренировочный центр хоккея с шайбой и фигурного катания на коньках (Владимир), Центр единоборств в Рязани и другие. Средства были выделены в том числе на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Новосибирске и реконструкцию гребного канала «Дон» в Ростовской области.