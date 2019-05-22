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13:35 (мск), источник: ТАСС

Колобков заявил, что разработан проект концепции импортозамещения спорттоваров

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Проект концепции импортозамещения в производстве спорттоваров разработан при участии Минпромторга РФ. Об этом в среду во время выступления на «правительственном часе» в Совете Федерации сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.

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Источник: РИА "Новости"

«Минпромторг РФ разработал проект концепции импортозамещения в производстве спорттоваров, процесс актуален. Рынок — 600 млрд рублей, всего 10 процентов российская продукция. Качество ее соответствует требованиям участия в соревнованиях всероссийского уровня, в международных федерациях есть определенные требования. Многие виды тренажеров западного производства, наша задача — продвигать нашу продукцию на международный рынок», — заявил Колобков.

В июле 2018 года при комитете Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи была создана рабочая группа по импортозамещению в сфере спорта и туризма. В нее вошли члены комитета, а также представители Минспорта, Минпромторга, Минэкономразвития и других ведомств.

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