Колобков: Все регионы России подключены к проекту «Спорт — норма жизни»

«К проекту “Спорт — норма жизни” подключены все регионы, со всеми заключены соглашения, все подтвердили выполнение целевых показателей по годам. У нас около 300 точек исполнения. Мы идем в плановом режиме, еще многое предстоит сделать. Этот проект направлен на улучшение качества жизни», — сообщил Колобков.