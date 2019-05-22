Колобков: Все регионы России подключены к проекту «Спорт — норма жизни»
МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Все российские регионы участвуют в федеральном проекте «Спорт — норма жизни». Об этом в среду журналистам сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.
МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Все российские регионы участвуют в федеральном проекте «Спорт — норма жизни». Об этом в среду журналистам сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.
«К проекту “Спорт — норма жизни” подключены все регионы, со всеми заключены соглашения, все подтвердили выполнение целевых показателей по годам. У нас около 300 точек исполнения. Мы идем в плановом режиме, еще многое предстоит сделать. Этот проект направлен на улучшение качества жизни», — сообщил Колобков.
Федеральный проект «Спорт — норма жизни» предполагает создание условий для занятий физической культурой для всех категорий населения, в том числе повышения уровня обеспеченности населения объектами спорта; создание центров тестирования Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), повышение квалификации работников спорта.
Нацпроект «Демография», рассчитанный на 2019−2024 годы, включает пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни». Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице- премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем — глава Минтруда Максим Топилин.