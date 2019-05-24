Колобков: РУСАДА восстановлено полностью, с WADA отношения рабочие

Источник: Спорт РИА Новости

Исполком WADA 20 сентября 2018 года восстановил статус РУСАДА, которого оно было лишено в ноябре 2015 года. В январе 2019 года было объявлено, что статус соответствия РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу сохранен, несмотря на то, что решение исполкома WADA от 20 сентября, по которому российская сторона должна была до 31 декабря предоставить доступ к данным московской антидопинговой лаборатории, не было выполнено в установленный срок.

«Решение принято еще 20 сентября 2018 года, когда членство РУСАДА в WADA было восстановлено, но при этом было поставлено два условия. На сегодняшний день все условия выполнены. РУСАДА восстановлено, в отношении России нет никаких санкций, у нас с WADA нормальные рабочие отношения», — сказал Колобков.