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24 мая, источник: Спорт РИА Новости

Колобков: РУСАДА восстановлено полностью, с WADA отношения рабочие

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) восстановлено в полном объеме, все поставленные ранее перед ним условия выполнены, на данный момент с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) установлены нормальные рабочие отношения, заявил в интервью РИА Новости министр спорта Российской Федерации Павел Колобков.

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Источник: Спорт РИА Новости

Исполком WADA 20 сентября 2018 года восстановил статус РУСАДА, которого оно было лишено в ноябре 2015 года. В январе 2019 года было объявлено, что статус соответствия РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу сохранен, несмотря на то, что решение исполкома WADA от 20 сентября, по которому российская сторона должна была до 31 декабря предоставить доступ к данным московской антидопинговой лаборатории, не было выполнено в установленный срок.

«Решение принято еще 20 сентября 2018 года, когда членство РУСАДА в WADA было восстановлено, но при этом было поставлено два условия. На сегодняшний день все условия выполнены. РУСАДА восстановлено, в отношении России нет никаких санкций, у нас с WADA нормальные рабочие отношения», — сказал Колобков.

«Сейчас нужно заниматься вопросами восстановления реноме лаборатории и другими. Ситуация нормальная. Если раньше у нас был сложный период переговоров, непонимания в некоторых вопросах, то сейчас это просто очередной рабочий этап и рабочие отношения», — добавил министр спорта.

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