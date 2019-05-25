Присягу в военно-патриотическом парке «Патриот» приняли 158 новобранцев спортрот ЦСКА

Источник: РИА "Новости"

Спортивные роты были возрождены в 2013 году приказом министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу. Принимая присягу, новобранцы спортивных рот берут на себя обязательства исполнить не только свой конституционный и гражданский долг, но и продолжать традиции армейского спорта высших достижений.

В субботу присягу принесли члены сборных команд страны по многим олимпийским видам спорта. Среди них есть и кандидаты на участие в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио. Это неоднократный чемпион мира по плаванию на короткой воде Евгений Седов, серебряный и бронзовый призер юниорского мирового первенства по стрельбе Дмитрий Шагалин, чемпион Европы по плаванию Владислав Гринев и многие другие.

Статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ генерал армии Николай Панков поздравил всех новобранцев с принятием военной присяги.

«Многочисленные успехи армейских спортсменов говорят о том, что армейцы — надежные защитники спортивного престижа нашего Отечества. Уверен, что вы по праву будете достойными преемниками наших прославленных спортсменов и будете продолжать славные армейские традиции. Мы, в свою очередь, приложим максимум усилий для того, чтобы ваша служба и ваши занятия профессиональным спортом были успешными и результативными», — сказал Панков.