Новости про восстановление РУСАДА появляются каждую неделю. Что все это значит?

Источник: Sport24

Во-первых, это не новость. Российское антидопинговое агентство восстановили в правах еще 20 сентября 2018 года. Но предупредили, что все может измениться, если русские чиновники не выполнят два обязательных условия, связанных с передачей электронной базы данных (LIMS) и проб из московской лаборатории.

Во-вторых, сюжет про русский допинг не ограничивается взаимоотношениями РУСАДА и WADA. И далеко не все зависит от статуса национального антидопингового агентства. Самая тяжелая ситуация — в легкой атлетике. Тотальная дисквалификация ВФЛА длится почти четыре года. И пока никаких позитивных сигналов. Очередной сезон суперзвезды мирового уровня Мария Ласицкене и Сергей Шубенков начинают с грустной приставкой ANA (авторизованный нейтральный атлет) напротив фамилий.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BxxNQdpi0-q/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BxxNQdpi0-q/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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Вот же как оказывается, что если два старта через 2-3 дня - нормальная история для августа-сентября, то в мае я к такому пока ещё не готов. ??‍♂️ И не только я, кстати - лучше, чем в Шанхае, пробежал только Ортега, да и всего лишь на сотую ☝️. Результаты ниже. It appeared 2 competitions in 2-3 days are OK for August or September but in May I’m not yet ready for it ??‍♂️. . ?Orlando Ortega ??- 13,27 ?Omar McLeod ??- 13,28 ?Freddie Crittenden?? - 13,37 4. Me - 13,37 ?. . #justdoit #redbullrussia #iaafworldchallenge #trackandfield</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/sergey.shubenkov/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Sergey Shubenkov</a> (@sergey.shubenkov) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-05-22T14:53:11+00:00">22 Май 2019 в 7:53 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Личные дисквалификации тоже никто не отменяет. А после того, как WADA изучит пробы из московской лаборатории, их станет только больше. Здесь важно понимать, что на статус РУСАДА такие случаи влиять не будут. В первую очередь пострадают сами спортсмены. Возможны новые санкции для различных федераций — по сценарию ВФЛА.

WADA и РУСАДА

Электронную базу данных российская сторона передала WADA, нарушив важное условие — нужно было до конца 2018 года, получилось только в начале 2019. На срыв дедлайна фактически закрыли глаза. Правда, при этом до конца мая РУСАДА находилось в подвешенном состоянии. Отдел расследований WADA проверял целостность базы и сравнивал ее с данными, которые благодаря хакерам оказались в распоряжении международной организации еще несколько лет назад.

«Если обнаружится какое-то несоответствие, отдел расследований WADA тут же отправит информационное письмо в комитете по соответствию, — объяснял глава РУСАДА Юрий Ганус. — Комитете по соответствию выйдет на исполком, и у нас снова отзовут соответствие. На деле это означает не только дисквалификацию РУСАДА. Наши спортсмены потеряют возможность участвовать в международных соревнованиях, мы попадем в изоляцию».

Если верить представителю WADA Гюнтеру Янгеру, эта угроза миновала, и база московской лаборатории, переданная российскими властями, отличается высокой степенью достоверности и совпадает с более ранними копиями.

В базе 24 миллиона документов, которые в полном объеме освещают деятельность лаборатории: движение проб в ней, результаты их анализа и повторной проверки, с точным указанием даты и времени, когда все происходило, а также данных сотрудников, которые осуществляли эти действия.

Вместе с базой WADA получило более 2000 проб для повторной проверки. По самым скромным подсчетам, на нее уйдет не меньше года. Окончательные результаты WADA рассчитывает огласить к 2020 году. Но новые скандалы и дисквалификации Янгер анонсировал уже сейчас. Это, значит, что еще как минимум год русский спорт продолжит существовать в режиме ожидания плохих новостей.

Легкая атлетика и биатлон

В ноябре 2015 года Международная федерация легкой атлетики (IAAF) приняла решение об отстранении России от соревнований под своей эгидой на неопределенный срок. Причиной послужили многочисленные обвинения российских спортсменов в систематическом употреблении допинга. Это сделало невозможным участие легкоатлетов из России в международных турнирах, включая Олимпиаду, чемпионаты мира и Европы под собственным флагом.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BvooYTpnO45/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BvooYTpnO45/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/dariaklishina/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> The official Darya Klishina</a> (@dariaklishina) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-03-30T13:54:14+00:00">30 Мар 2019 в 6:54 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Незадолго до Игр в Рио IAAF разрешила российским атлетам подать индивидуальные заявки. Но право выступить в Бразилии получила только прыгунья в длину Дарья Клишина, которая уже несколько лет тренируется в США. Сейчас в похожем списке 67 фамилий.

Но даже в таких обстоятельствах в русской легкой атлетике регулярно появляется новый повод для грусти. Вот несколько фактов: уже после отстранения ВФЛА под дисквалификацию попали больше 50-ти легкоатлетов, долг за антидопинговые расследования перед IAAF вырос до $3,22 млн., а пожизненно отстраненные тренеры Алексей Мельников и Виктор Чегин (на фото) до сих пор с разной степенью активности участвуют в жизни сборной.

Самая удивительная — история Данилы Лысенко. Прошлым летом стало известно, что он пропустил три внесоревновательные допинг-пробы. Это серьезное нарушение. IAAF лишила его нейтрального статуса и временно отстранила от соревнований.

Лысенко не признал свою вину и решил отстаивать права в Спортивном арбитражном суде. При этом в IAAF россиянин представил документы, в которых говорится, что он был недоступен для тестирования по независящим от него обстоятельствам. Во время слушаний выяснилось, что между устными показаниями и письменными доказательствами, есть серьезные расхождения. Это подпадает под пункт кодекса WADA «Фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей допинг-контроля» и легко может увеличить дисквалификацию с двух (потенциальное наказание за пропущенные тестирования) до четырех лет.

Чтобы сократить срок возможных санкций, Лысенко предложили оказать содействие в расследовании и назвать фамилии тех, кто помог ему подменить документы. Вице-чемпион мира 2017 согласился и назвал несколько фамилий. Под подозрением оказался даже нынешний президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

Особенно грустно, что все эти происшествия не подталкивают руководство федерации к решительным мерам. Об их необходимости открыто и во весь голос прямо сейчас говорит только президент РУСАДА Юрий Ганус.

«Нужно создать условия, когда ВФЛА будет нечего предъявлять. Федерацию нужно полностью перезагрузить. Давно слышу все эти разговоры про то, что ВФЛА вот-вот восстановят. И что? Четвертый год идет. Зная скрытые стороны вокруг ВФЛА, ее внутреннюю кухню, уверен, что и в июне федерацию не восстановят. И о перспективах на чемпионат мира в Дохе я бы тоже говорил с натяжкой. Есть ощущение, что восстановление ВФЛА в нынешних обстоятельствах может растянуться на очень длительное время».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BwmTHS1hoBQ/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BwmTHS1hoBQ/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; 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Павлом Колобковым провели рабочую встречу! Подвели итоги выступления сборной Команды за прошедший сезон! Согласовали составы сборных команд на следующий год и определили направления работы с прицелом на Олимпийские Игры !</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/drachev_vladimir/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Vladimir Drachev</a> (@drachev_vladimir) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-04-23T12:41:19+00:00">23 Апр 2019 в 5:41 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.