Новости про восстановление РУСАДА появляются каждую неделю. Что все это значит?
Краткий гид по русскому допингу.
Краткий гид по русскому допингу.
Личные дисквалификации тоже никто не отменяет. А после того, как WADA изучит пробы из московской лаборатории, их станет только больше. Здесь важно понимать, что на статус РУСАДА такие случаи влиять не будут. В первую очередь пострадают сами спортсмены. Возможны новые санкции для различных федераций — по сценарию ВФЛА.
Электронную базу данных российская сторона передала WADA, нарушив важное условие — нужно было до конца 2018 года, получилось только в начале 2019. На срыв дедлайна фактически закрыли глаза. Правда, при этом до конца мая РУСАДА находилось в подвешенном состоянии. Отдел расследований WADA проверял целостность базы и сравнивал ее с данными, которые благодаря хакерам оказались в распоряжении международной организации еще несколько лет назад.
«Если обнаружится
Если верить представителю WADA Гюнтеру Янгеру, эта угроза миновала, и база московской лаборатории, переданная российскими властями, отличается высокой степенью достоверности и совпадает с более ранними копиями.
В базе 24 миллиона документов, которые в полном объеме освещают деятельность лаборатории: движение проб в ней, результаты их анализа и повторной проверки, с точным указанием даты и времени, когда все происходило, а также данных сотрудников, которые осуществляли эти действия.
Вместе с базой WADA получило более 2000 проб для повторной проверки. По самым скромным подсчетам, на нее уйдет не меньше года. Окончательные результаты WADA рассчитывает огласить к 2020 году. Но новые скандалы и дисквалификации Янгер анонсировал уже сейчас. Это, значит, что еще как минимум год русский спорт продолжит существовать в режиме ожидания плохих новостей.
В ноябре 2015 года Международная федерация легкой атлетики (IAAF) приняла решение об отстранении России от соревнований под своей эгидой на неопределенный срок. Причиной послужили многочисленные обвинения российских спортсменов в систематическом употреблении допинга. Это сделало невозможным участие легкоатлетов из России в международных турнирах, включая Олимпиаду, чемпионаты мира и Европы под собственным флагом.
Незадолго до Игр в Рио IAAF разрешила российским атлетам подать индивидуальные заявки. Но право выступить в Бразилии получила только прыгунья в длину Дарья Клишина, которая уже несколько лет тренируется в США. Сейчас в похожем списке 67 фамилий.
Но даже в таких обстоятельствах в русской легкой атлетике регулярно появляется новый повод для грусти. Вот несколько фактов: уже после отстранения ВФЛА под дисквалификацию попали больше 50-ти легкоатлетов, долг за антидопинговые расследования перед IAAF вырос до $3,22 млн., а пожизненно отстраненные тренеры Алексей Мельников и Виктор Чегин (на фото) до сих пор с разной степенью активности участвуют в жизни сборной.
Самая удивительная — история Данилы Лысенко. Прошлым летом стало известно, что он пропустил три внесоревновательные
Лысенко не признал свою вину и решил отстаивать права в Спортивном арбитражном суде. При этом в IAAF россиянин представил документы, в которых говорится, что он был недоступен для тестирования по независящим от него обстоятельствам. Во время слушаний выяснилось, что между устными показаниями и письменными доказательствами, есть серьезные расхождения. Это подпадает под пункт кодекса WADA «Фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей допинг-контроля» и легко может увеличить дисквалификацию с двух (потенциальное наказание за пропущенные тестирования) до четырех лет.
Чтобы сократить срок возможных санкций, Лысенко предложили оказать содействие в расследовании и назвать фамилии тех, кто помог ему подменить документы.
Особенно грустно, что все эти происшествия не подталкивают руководство федерации к решительным мерам. Об их необходимости открыто и во весь голос прямо сейчас говорит только президент РУСАДА Юрий Ганус.
«Нужно создать условия, когда ВФЛА будет нечего предъявлять. Федерацию нужно полностью перезагрузить. Давно слышу все эти разговоры про то, что ВФЛА
У фанатов русской зимы, к слову, тоже есть серьезный повод для тревоги. Союз биатлонистов России до сих пор живет с сохранением временного статуса. Пока это не сказалось на самих спортсменах (в том смысле, что они могут выступать под российским флагом и слышать российский гимн), но в IBU очень хотят добавить новые критерии допуска (какие именно, интрига). Президент СБР Владимир Драчев уверяет, что сможет отбиться. Пока приходится верить на слово.