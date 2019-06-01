В Токио представили маршрут эстафеты олимпийского огня и форму факелоносцев

Эстафета начнётся 26 марта 2020 года в префектуре Фукусима и пройдёт через все 47 префектур Японии. Олимпийский огонь по пути посетит 851 муниципалитет страны. Маршрут проложен через крупные объекты всемирного наследия, в частности, гору Фудзи и в храм Ицукусима. Факелоносцы также посетят районы, которые продолжают восстанавливаться после стихийных бедствий. Завершится эстафета 24 июля на национальном стадионе в Токио, где будет зажжён огонь ХХХII летних Игр. Олимпиада 2020 года завершится 9 августа.