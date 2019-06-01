Дети из 61 страны прибыли на Всемирные игры юных соотечественников в Ханты-Мансийск

Всемирные игры юных соотечественников — международные спортивные соревнования среди детей соотечественников, проживающих за рубежом. Помимо спортивной составляющей большой упор при проведении делается на культурно-образовательную программу для детей. Мероприятие направлено на сохранение русского языка, культуры и истории у молодых людей. Они проходят в Ханты-Мансийске с 1 июня по 6 июня.

«Пять лет назад, когда мы впервые проводили Игры соотечественников, были представители чуть более 25 стран. Сегодня вы представляете 61 страну. Я очень рад вас всех видеть в этом зале. Традиционно мы проводим Игры в тех наиболее спортивных городах, где до этого проводились крупные международные, всероссийские соревнования», — сказал министр спорта России Павел Колобков.

По данным организаторов, в соревнованиях принимают участие более 610 подростков в возрасте от 12 до 14 лет из 61 страны. На протяжении семи дней участники будут соревноваться в баскетболе 3×3, мини-футболе, волейболе, шахматах, настольном теннисе, художественной гимнастике и плавании. Спортивная часть мероприятия пройдет на четырех спортивных объектах Ханты-Мансийска: на открытом стадионе «Югра-Атлетикс», в Центре развития теннисного спорта, Ледовом дворце спорта и Югорской шахматной академии.

Кроме соревнований для юных участников предусмотрена обширная культурно-образовательная программа. С юными соотечественниками будут работать волонтеры программы «Послы русского языка в мире», которые с помощью игр и интерактивных занятий будут знакомить их с русской культурой и языком, с возможностями образования в России. Также в программе запланированы встречи со знаменитыми спортсменами и чемпионами, мастер-классы.