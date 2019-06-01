Дети из 61 страны прибыли на Всемирные игры юных соотечественников в Ханты-Мансийск

Всемирные игры юных соотечественников — международные спортивные соревнования среди детей соотечественников, проживающих за рубежом. Помимо спортивной составляющей большой упор при проведении делается на
«Пять лет назад, когда мы впервые проводили Игры соотечественников, были представители чуть более 25 стран. Сегодня вы представляете 61 страну. Я очень рад вас всех видеть в этом зале. Традиционно мы проводим Игры в тех наиболее спортивных городах, где до этого проводились крупные международные, всероссийские соревнования», — сказал министр спорта России Павел Колобков.
По данным организаторов, в соревнованиях принимают участие более 610 подростков в возрасте от 12 до 14 лет из 61 страны. На протяжении семи дней участники будут соревноваться в баскетболе 3×3,
Кроме соревнований для юных участников предусмотрена обширная
Одним из самых ярких событий станет костер дружбы, который будет зажжен в последний день соревнований, он создаст атмосферу детского летнего лагеря. Планируется, что возле костра участники будут петь под гитару бардовские песни, танцевать и общаться в неформальной обстановке.