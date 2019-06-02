Журналист Зеппельт прокомментировал возможное отстранение России от ОИ-2020

Накануне появилось сообщение, что Россию могут отстранить от участия из-за допингового скандала вокруг легкоатлета Данила Лысенко.

«Похоже, еще одна часть бесконечной истории. Неужели руководители Всероссийской федерации легкой атлетики не усвоили урок?» — написал Зеппельт в твиттере.