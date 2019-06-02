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10:59 (мск), источник: Газета.Ру

Журналист Зеппельт прокомментировал возможное отстранение России от ОИ-2020

Немецкий журналист телеканала ARD Хайо Зеппельт прокомментировал информацию о возможном отстранении России от участия в Олимпийских играх — 2020, передает «Советский спорт».

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Накануне появилось сообщение, что Россию могут отстранить от участия из-за допингового скандала вокруг легкоатлета Данила Лысенко.

«Похоже, еще одна часть бесконечной истории. Неужели руководители Всероссийской федерации легкой атлетики не усвоили урок?» — написал Зеппельт в твиттере.

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Лысенко был отстранен за пропуск допинг-тестов. При проведении расследования обнаружились расхождения между устными показаниями Лысенко и предъявленными доказательствами, что было расценено как попытка фальсификации.

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