Журналист Зеппельт прокомментировал возможное отстранение России от ОИ-2020
Немецкий журналист телеканала ARD Хайо Зеппельт прокомментировал информацию о возможном отстранении России от участия в Олимпийских играх — 2020, передает «Советский спорт».
Немецкий журналист телеканала ARD Хайо Зеппельт прокомментировал информацию о возможном отстранении России от участия в Олимпийских играх — 2020, передает «Советский спорт».
Накануне появилось сообщение, что Россию могут отстранить от участия
«Похоже, еще одна часть бесконечной истории. Неужели руководители Всероссийской федерации легкой атлетики не усвоили урок?» — написал Зеппельт в твиттере.
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