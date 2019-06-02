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12:24 (мск), источник: ТАСС

Глава ОКР исключил возможность отстранения российской сборной от Олимпиады в Токио

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Сборная России выступит на Олимпиаде 2020 года в Токио — это позиция Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом ТАСС заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, комментируя заметку британской газеты Sunday Times о возможном отстранении России от Игр-2020.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В заметке Sunday Times говорится о причастности некоторых руководителей Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) к возможному нарушению правил доступности победителем зимнего ЧМ-2018 в прыжках в высоту Данилом Лысенко. Журналисты издания делают вывод, что все это может существенно осложнить выступление россиян на Олимпиаде-2020 в Токио.

«Комментировать британские СМИ смысла нет, спекуляции на тему отстранения или санкций по отношению к нашим спортсменам там появляются всякий раз именно в преддверии важных заседаний Международной ассоциации легкоатлетических ассоциаций (IAAF), на которых должна обсуждаться тема статуса российской легкой атлетики. Что касается участия наших спортсменов в Олимпийских играх 2020 года, то мы здесь опираемся на официальную позицию МОК и других международных спортивных организаций, с которыми активно взаимодействуем и сотрудничаем по всем вопросам, включая борьбу с допингом и принятие решений по конкретным, отдельным проблемам, — сказал Поздняков. — Эта позиция озвучена, в частности, руководством Международного олимпийского комитета — российская команда примет участие в Играх в Токио. Если же в случае с ВФЛА будут выявлены и подтверждены какие-либо нарушения со стороны отдельных лиц, то последуют самые жесткие меры, но речь может идти об индивидуальной ответственности, а не о коллективной».

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Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций, который пройдет с 8 по 9 июня, будет рассматривать вопрос возможности восстановления членства ВФЛА в IAAF. За неделю до начала заседания Всероссийская федерация легкой атлетики, как сообщил в субботу глава организации Дмитрий Шляхтин, выполнила последнее требование дорожной карты, которая была составлена в декабре 2015 года, вскоре после наложения санкций на ВФЛА.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом. Позднее IAAF сформировала рабочую группу во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации.

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