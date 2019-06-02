Фоторепортажи
22Сборная России уверенно обыграла Швецию
37Россия выиграла у Чехии в матче за 3-е место
18:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Газзаев: Сообщения о возможном отстранении РФ от ОИ — информационный вброс

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости, Сергей Астахов. Замглавы комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев заявил РИА Новости, что информация британских СМИ о возможном отстранении сборной России от Олимпиады 2020 года является информационным вбросом.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Ранее британская газета Sun сообщила, что Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года из-за обстоятельств дела, открытого в отношении прыгуна в высоту Данила Лысенко, который обвиняется в нарушении антидопинговых правил.

Читайте также
Глава ОКР исключил возможность отстранения российской сборной от Олимпиады в Токио

«Сообщения СМИ, тем более британских, о том, что участие российской сборной в Олимпиаде-2020 находится под угрозой, являются ничем иным, как информационным вбросом. Не следует вообще обращать внимание на такие вбросы. РУСАДА восстановлено в правах. Наша страна будет принимать участие в Олимпиаде следующего года как полноценная сборная», — сказал Газзаев, чьи слова РИА Новости предоставила пресс-служба депутата.

«Вспомните, сколько провокационных публикаций было на страницах британской прессы в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года, как они запугивали болельщиков разного рода “страшилками” о нашей стране, но ни одна из них, разумеется, не нашла подтверждения. Все иностранные болельщики остались довольны нашим ЧМ», — добавил он.

Смотрите также: 30 звезд России с допинг-проблемами. От Титова до Шараповой

31
фотография
31
фотография
31
фотография
30 звезд России с допинг-проблемами. От Титова до Шараповой
 Изящные изгибы чемпионки мира, дисквалифицированной за допинг (фото)
Кокорину и Мамаеву нашли работу в колонии
Ближайшие матчи сборной РФ — возможность попробовать новичков
Названа символическая сборная Лиги чемпионов сезона-2018/19
Полиция начала расследование в отношении Неймара
Гол Роналду признан лучшим в Лиге чемпионов
Удаление Черышева, два пенальти. «Крылья Советов» остались в РПЛ
«Реал» готов отдать трех футболистов в обмен на чемпиона мира
Лукаку близок к расставанию с МЮ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь