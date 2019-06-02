Газзаев: Сообщения о возможном отстранении РФ от ОИ — информационный вброс

Источник: РИА "Новости"

Ранее британская газета Sun сообщила, что Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года из-за обстоятельств дела, открытого в отношении прыгуна в высоту Данила Лысенко, который обвиняется в нарушении антидопинговых правил.

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«Сообщения СМИ, тем более британских, о том, что участие российской сборной в Олимпиаде-2020 находится под угрозой, являются ничем иным, как информационным вбросом. Не следует вообще обращать внимание на такие вбросы. РУСАДА восстановлено в правах. Наша страна будет принимать участие в Олимпиаде следующего года как полноценная сборная», — сказал Газзаев, чьи слова РИА Новости предоставила пресс-служба депутата.

«Вспомните, сколько провокационных публикаций было на страницах британской прессы в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года, как они запугивали болельщиков разного рода “страшилками” о нашей стране, но ни одна из них, разумеется, не нашла подтверждения. Все иностранные болельщики остались довольны нашим ЧМ», — добавил он.

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