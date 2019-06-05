Екатеринбург подал официальную заявку на Универсиаду-2023

Источник: РИА "Новости"

Об этом на встрече с журналистами рассказал министр спорта региона Леонид Рапопорт.

«У нас очень большой опыт проведения крупномасштабных проектов, мы проводим около 30 событий в год. Кроме того, Екатеринбург — город молодежи и студентов», — заявил чиновник.

По словам Рапопорта, открытие и закрытие Универсиады пройдет на «Екатеринбург-Арене». Уже решаются организационные, в частности, кадровые вопросы.

«Мы взяли за основу ту дирекцию, которая работала на проведении в городе матчей Чемпионата мира по футболу. Универсиада будет проводиться более чем на 30 спортивных объектах. Деревня Универсиады будет стоять в районе ВИЗ Правобережный», — заключил Леонид Рапопорт.