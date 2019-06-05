Более 200 тысяч иностранцев смогут посетить Универсиаду в Екатеринбурге

Источник: Спорт РИА Новости

«Во время проведения XXXII Всемирной летней Универсиады Екатеринбург смогут посетить более 200 тысяч человек из 150 стран, в том числе более 12 тысяч спортсменов, судей, членов международных и национальных спортивных федераций. Также предполагается создать Деревню Универсиады в микрорайоне ВИЗ-Правобережный», — говорится в сообщении.

Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов в среду провел очередное совещание, посвященное вопросам реализации мероприятий заявочной кампании по проведению в Екатеринбурге Универсиады.

«Напомню, что 27 мая во время рабочей встречи официальной делегации Свердловской области с руководством FISU успешно была представлена Заявочная книга Екатеринбурга. Ждем окончательное решение, которое будет приниматься исполнительным комитетом Международной федерации университетского спорта в июле в Неаполе», — приводятся в сообщении слова Орлова.

В среду журналистам была представлена сама Заявочная книга, которая переведена на английский и французский языки.

В случае положительного решения о проведении Универсиады в Екатеринбурге событие пройдет с 8 по 19 августа 2023 года.

«Открытие планируется провести на стадионе Екатеринбург-Арена, а завершить Всемирную Универсиаду планируется в день празднования 300-летия Екатеринбурга грандиозным праздником для всех уральцев и гостей», — цитирует департамент слова министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорта.