Более 200 тысяч иностранцев смогут посетить Универсиаду в Екатеринбурге

«Во время проведения XXXII Всемирной летней Универсиады Екатеринбург смогут посетить более 200 тысяч человек из 150 стран, в том числе более 12 тысяч спортсменов, судей, членов международных и национальных спортивных федераций. Также предполагается создать Деревню Универсиады в микрорайоне ВИЗ-Правобережный», — говорится в сообщении.
Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов в среду провел очередное совещание, посвященное вопросам реализации мероприятий заявочной кампании по проведению в Екатеринбурге Универсиады.
«Напомню, что 27 мая во время рабочей встречи официальной делегации Свердловской области с руководством FISU успешно была представлена Заявочная книга Екатеринбурга. Ждем окончательное решение, которое будет приниматься исполнительным комитетом Международной федерации университетского спорта в июле в Неаполе», — приводятся в сообщении слова Орлова.
В среду журналистам была представлена сама Заявочная книга, которая переведена на английский и французский языки.
В случае положительного решения о проведении Универсиады в Екатеринбурге событие пройдет с 8 по 19 августа 2023 года.
«Открытие планируется провести на стадионе Екатеринбург-Арена, а завершить Всемирную Универсиаду планируется в день празднования 300-летия Екатеринбурга грандиозным праздником для всех уральцев и гостей», — цитирует департамент слова министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорта.
В январе на заседании межведомственной комиссии по организации и проведению на территории РФ международных спортивных соревнований была согласована подача заявки Екатеринбурга на проведение летней Универсиады-2023. Как сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами исполкома FISU, в случае победы своей заявки Россия создаст специальную программу для подготовки к соревнованиям и сможет провести яркую и красивую Универсиаду.