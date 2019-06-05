Борьба за гендерное равенство в спорте

Источник: РИА "Новости"

50/50 — такое соотношение мужчин и женщин среди атлетов хочет видеть МОК на ближайших Олимпийских играх в Токио. Для этого создаются специальные программы и документы, призванные указать путь, по которому можно достигнуть гендерного равенства. Пока получается с переменным успехом: отдельные виды спорта экономят на женских призовых, в других — женщин просто мало. Ситуация усугубляется и тем, что поводов для обвинения спортивного руководства в дискриминации до сих пор предостаточно.

За последние 30 лет спорт стал крупнейшей площадкой для обсуждения ситуации с гендерным равенством и правами женщин. Локомотивом борьбы за равноправие среди атлетов выступает Международный олимпийский комитет. МОК уже несколько лет активно подталкивает международные федерации и национальные олимпийские комитеты (НОК), чтобы те занялись решением вопроса присутствия женщин в спорте.

Первые результаты этих усилий можно будет оценить уже через год — на Олимпиаде в Японии.

МОК презентовал свой проект рассмотрения гендерного равенства с пятью различными блоками — «Спорт», «Финансы», «Медиа», «Руководство» и «Мониторинг» 8 марта 2018 года. В нем были прописаны 25 рекомендаций, с помощью которых федерации смогут улучшить «гендерную ситуацию» в каждом конкретном виде спорта. И не только балансом с точки зрения количества атлетов, но и присутствием женщин на руководящих ролях в олимпийском движении.

МОК очень хочет увидеть равное число мужчин и женщин уже на Олимпийских играх в Токио-2020, поэтому руководство рабочей группы по гендерному равенству призывает действовать вовлеченные стороны без промедления.

Но добиться желаемого результата получается не всегда.

Финансовый вопрос

Когда речь заходит о призовых, женщин в большом спорте совсем не обижают.

Согласно исследованию Би-би-си, которое проводилось уже дважды, на соревнованиях в 86% видов спорта платят совершенно одинаковые призовые. Это касается практически всех крупных турниров как в зимних видах спорта, так и во многих летних. Например, турниров Большого шлема в теннисе: на проходящем в эти дни Ролан Гаррос победитель, будь то мужчина или женщина, получит 2,3 миллиона евро.

Более того, в олимпийской программе даже есть своеобразный пример для подражания — это конный спорт, где мужчины и женщины не только получают равное вознаграждение, но и выступают в одном зачете.

Вопрос с гендерным финансовым неравенством можно было бы считать решенным, если бы не футбол.

В 2015 году призовой фонд чемпионата мира по футболу среди женщин составлял всего 15 миллионов долларов. Спустя три года Международная федерация футбола (FIFA) решила пересмотреть финансовую политику и значительно увеличить призовые. В конце октября 2018 года стало известно, что на женском ЧМ во Франции, который стартует уже 7 июня, общий призовой фонд составит 30 миллионов долларов. Помимо этого, FIFA потратит еще 20 миллионов на покрытие расходов, связанных с транспортом, тренировками и компенсациями клубам, за которые играют девушки.

Вопреки ожиданиям, такой шаг навстречу женскому футболу был очень холодно воспринят игроками.

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) раскритиковала FIFA за это решение, указав на то, что такое увеличение лишь подчеркнет огромную пропасть между мужскими и женскими призовыми.

И беспокойство FIFPro нельзя назвать беспочвенным, особенно если взглянуть на цифры с прошедшего чемпионата мира 2018 года в России: год назад общий призовой фонд составил 400 миллионов долларов, из которых победитель турнира, сборная Франции, получила 38 миллионов. Это очевидно больше, чем весь женский «бюджет».

Профсоюзы игроков из Австралии, Норвегии, Швеции и Новой Зеландии направили в FIFA официальный письменный протест и прошение об увеличении призовых до 57 миллионов. «Неужели мы так много просим?» — вопрошают футболистки.

Для сравнения, мужская сборная команда Австралии увезла из России восемь миллионов долларов, в то время как во Франции девушки-футболистки с Зеленого континента получат порядка 750 тысяч долларов на всех.

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Чемпионки мира образца 1995 года — команда Норвегии — по-другому разобрались с проблемой маленьких зарплат. Еще в 2017 году Норвежская футбольная ассоциация уравняла оба зарплатных фонда, который составляет порядка 750 тысяч долларов, забрав при этом около 60 тысяч у мужчин. Вот только одна из лучших игроков мира среди женщин — Ада Хегерберг на чемпионат мира все равно не поедет, объясняя это тем, что дело вовсе и не в деньгах, а в подходе в целом.

Футболистки сборной США вообще собрались судиться с родной федерацией. Претензии не только в маленькой зарплате (за сезон каждая девушка получает порядка 99 тысяч долларов, в то время как мужчины зарабатывают около 263 тысяч), но и в условиях труда. Женские команды, как правило, играют на искусственном покрытии, которое считается гораздо более травмоопасным. А вот мужчины в США играли на синтетике только лишь раз за прошлый сезон, да и тренировки у них проходят в гораздо лучших условиях, по мнению представительниц женской сборной.

Американки обратили внимание на проблему гендерного равенства не только в футболе, но и в хоккее, где в январе 2019 года произошел один примечательный случай.

На мастер-шоу матча всех звезд НХЛ игрок национальной сборной США Брианна Декер показала лучший результат в одном из конкурсов, обойдя всех мужчин и установив новый рекорд. Однако победителем так и не стала — ее результат просто не был официально зафиксирован. Таким образом, 25 тысяч долларов призовых получил игрок «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль.

Благодаря социальным сетям, награда все же нашла свою героиню — один из болельщиков выложил в Twitter видео с Брианной Декер с призывом к справедливости. Тогда даже появился специальный хештег #PayDecker («заплатите Декер»), который не остался без внимания. Канадская компания ССМ выступила с заявлением, что возьмет на себя выплату вознаграждения.

Попытки уравнять

Согласно статистике МОК с последних Олимпийских зимних игр в Пхенчхане-2018, только три федерации достигли нужного баланса по количеству мужчин и женщин среди атлетов — это были Международный союз конькобежцев, Международный союз биатлонистов и Всемирная федерация керлинга.

Хуже всего дела обстоят у Международной федерации санного спорта (FIL) и Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

В бобслее проблему участия женщин решают уже давно, еще с сезона 2015/16, где даже на этапах Кубка мира участие было совершенно никудышным — в среднем девять женских экипажей. На протяжении последних четырех сезонов число участниц было очень нестабильным, а IBSF пыталась придумать всевозможные способы стимулирования интереса к бобслею у девушек.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BvoTicWDsLw/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Надежда Сергеева (@nadezhdasergeeva13)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-03-30T10:52:07+00:00">30 Мар 2019 в 3:52 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Делали это даже законодательными методами, путем изменения минимально допустимого веса боба-двойки без экипажа, то делая его легче на пять килограмм, чтобы девушкам было немного легче, то снова возвращая на прежнюю отметку в 170 килограмм — общую для женщин и мужчин.

Параллельно с чехардой с весом было принято решение дать женщинам возможность попробовать себя в соревнованиях бобов-четверок, правда, не отдельно (не набиралось достаточное количество экипажей), а наравне с мужчинами. За женскую четверку активнее всех выступала двукратная олимпийская чемпионка из Канады Кейли Хамфрис, но особой поддержки в женском бобслее идея не снискала: время от времени собиралось три-четыре экипажа, в основном североамериканских, разбавленных румынками или бельгийками.

С учетом того, что на соревнования женских четверок смотрели и с точки зрения потенциального включения в программу Олимпийских игр, то идея фактически провалилась. Понятно, что такого уровня вовлеченности недостаточно для того, чтобы стать частью Игр, даже несмотря на то что исполком IBSF до последнего продвигал эту идею и от женских четверок глобально не отказались и по сей день.

По большому счету, с таким процентом женского участия и невыполнением требования МОК по гендерному равенству бобслей уже находился бы под вопросом с точки зрения сохранения в олимпийской программе. Но на помощь пришла новая для бобслея дисциплина — монобоб, которая до этого существовала исключительно в рамках юношеских соревнований и пара-бобслея.

Особенность его в том, что разгоняет спортивный снаряд и управляет им всего лишь один атлет. С точки зрения подготовки новых молодых пилотов монобоб уже проявил себя достойно, к тому же участие в этой дисциплине избавляет от ряда денежных трат.

Такая история МОКу понравилась гораздо больше. И в 2018 году было принято решение включить соревнования женщин в монобобах в программу зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году. Участвовать в этих состязаниях будут не те самые атлеты, что катаются в женских двойках. Поэтому IBSF решил сразу два вопроса: гендерного баланса (девушек стало еще больше) и укрепления позиций в рамках Игр (добавился новый вид).

Пока у новой дисциплины нет своего собственного тура, но через сезон женский монобоб будут проводить уже в рамках Кубков мира наряду с женскими двойками.

«Я подчеркну, что теперь это именно олимпийская дисциплина, и она способна привлечь какое-то количество новых спортсменов-женщин, что идет в корреляции с директивой МОК о гендерном равенстве», — заявил Daily Storm генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко.

По его словам, можно по-разному относиться к женскому монобобу, но новая дисциплина — это дополнительная олимпийская медаль и потенциальная возможность для развития вида спорта.

«А медали — это еще и финансирование, и новые спортсмены», — объяснил Пархоменко.

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Опыты на молодых

Родственный бобслею санный спорт решил задачу похожим образом, но там решили все обкатать на молодом поколении. В программу Юношеских Олимпийских игр — 2020 (с перспективой включения и во «взрослые» Игры в 2026 году) добавили соревнования женских двоек. Раньше такое было очень сложно представить.

Проблема в том, что состязания в санях-двойках считаются самыми травматичными, да и нужно еще найти подходящих спортсменок, где первый номер должен быть обязательно выше, а второй напротив — небольшого роста.

Старший тренер молодежной сборной по санному спорту Вера Бардина рассказала Daily Storm, что сначала новость о включении новой дисциплины повергла всех в шок, но результаты превзошли все ожидания.

«Восприняли поначалу очень в штыки, мол, это нереально, несерьезно, это травмы. Но ценой больших усилий собрали-таки первые двойки», — комментирует Бардина.

Справиться с волной недоверия к нововведению помогли и сами спортсменки.

«Мы как-то на тренировке спросили у девочек, кто хочет кататься в двойках, и вы не поверите, но руки подняли практически все! Оказывается, девочки давно этого ждали, мечтали», — вспоминает Бардина.

Сейчас в сборной России есть два женских экипажа — на большее пока нет финансовых и организационных возможностей, но девушки уже активно соревнуются в программе Кубка мира в возрастной категории «юноши и девушки».

С точки зрения квалификации на Юношеские Олимпийские игры — 2020, уже сейчас понятно, что девушек будет больше: 15−16 женских экипажей против 13 мужских.

Еще одной возможностью для НОКов и федераций достичь гендерного баланса может быть включение в программу смешанных командных соревнований. С таким предложением выступил олимпийский чемпион по шорт-треку Самюэль Жирар, который очень рад появлению смешанной эстафеты в родном виде спорта.

В том же санном спорте смешанная эстафета давно уже доказала, что такой формат может быть крайне интересным и динамичным. Сейчас там участвует один мужчина на одноместных санях, женщина на одноместных санях и мужская двойка. С появлением женских двоек они также смогут в перспективе войти и в состав эстафеты, что сделает соревнования еще более зрелищными.

«Международная федерация должна рассмотреть вопрос о включении женского экипажа в состав эстафеты. Вот тогда будет 100 процентов гендерное равенство, потому что пока в эстафете получается три мальчика и только одна девочка», — заключает Бардина.

Против дискриминации

Не только МОК диктует правила своим подопечным в части гендерного равенства. Атлеты и юристы тоже оказывают давление на руководящие спортивные органы.

Так, в апреле этого года Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) пригрозили судом, если в программу Игр-2020 в Токио не будет включена спортивная ходьба на дистанции 50 км у женщин. Спортивное сообщество давит на то, что отсутствие данной дистанции можно расценивать как дискриминацию по половому признаку, а учитывая, что высшее спортивное руководство так ратует за равноправие, то это вообще ни в какие рамки уже не вписывается.

Не то чтобы в IAAF были принципиально против — 50-километровая дистанция у женщин была в программе чемпионата мира 2017 года, но заявка оставляла желать лучшего: только семь участниц тогда вышли на дистанцию, из которых лишь четверо дошли до финиша.

Исходя из этого опыта, комитет IAAF по спортивной ходьбе дал понять, что дистанции не будет в программе Игр, пока качество соревнований среди женщин на этой дистанции не достигнет должного уровня.

Однако все идет к тому, что зачет в 50 километров и у мужчин после Токио-2020 может исчезнуть из программы, превратившись в «тридцатку». Это планируется сделать для того, чтобы привлечь больше молодых атлетов в спортивную ходьбу. Вероятно, еще и поэтому IAAF не торопится с предложением к МОК относительно участия женщин в соревнованиях на дистанции 50 километров.

Некоторые атлеты также указывают на дискриминацию и в том, что касается правил квалификации на грядущие Олимпийские игры.

В конце апреля японская велогонщица обратилась в спортивный арбитражный суд у себя в стране, так как, по ее мнению, квалификационные правила для мужчин оказались гораздо более лояльными. Все дело в том, что женщины начали свой путь на Игры в Токио с 1 июня, а мужчины стартовали уже 1 января. При этом окончание квалификационного периода придется на 31 мая 2020 года, и этот дедлайн для всех един, соответственно, у женщин остается гораздо меньше времени на то, чтобы попасть на главные старты четырехлетия.

Федерация велоспорта Японии (JCF) объясняет это тем, что мужчин-велогонщиков больше и им нужно принять участие в большем количестве соревнований, чтобы квалифицироваться на Игры, чем женщинам. Тем не менее, JCF будет готова принять рекомендации от арбитражного суда, если таковые последуют.

Помимо этого, у велогонщиц есть и другие вопросы к реализации принципа гендерного равенства.

Тогда же, в апреле, организаторы Игр в Токио раскрыли, как будут выглядеть олимпийские трассы для велогонщиков. У мужчин протяженность составляет 234 километра, а у женщин — 137 километров за счет того, что из женской дистанции были убраны некоторые сложные участки.

Этот факт очень возмущает велогонщиц и заставляет их снова говорить о дискриминации и о том, что это вовсе не соответствует тем гендерным целям, к которым стремится МОК.