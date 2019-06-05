Всемирные игры юных соотечественников будут проводиться как минимум до 2023 года

Всемирные игры юных соотечественников — международные спортивные соревнования среди детей соотечественников, проживающих за рубежом. Помимо спортивной составляющей большой упор при проведении делается на культурно-образовательную программу для детей. Мероприятие направлено на сохранение русского языка, культуры и истории у молодых людей.
«Хочу сообщить вам сегодня, что правительственная комиссия во главе с Сергеем Лавровым, членом которой я являюсь, приняла решение, и его поддержал [премьер-министр РФ] Дмитрий Медведев, проводить эти Игры еще в ближайшие три года», — цитируются в сообщении слова Аршбы.
V Всемирные игры юных соотечественников прошли в Ханты-Мансийске с 1 по 5 июня. В них приняли участие более 600 подростков в возрасте от 12 до 14 лет из 61 страны. Первое место в общекомандном зачете заняла команда России, второе — Литвы, третье — Израиля. Участники соревновались в баскетболе 3×3, мини-футболе, волейболе, шахматах, настольном теннисе, художественной гимнастике и плавании. Спортивная часть мероприятия прошла на четырех спортивных объектах Ханты-Мансийска: на открытом стадионе «Югра-Атлетикс», в Центре развития теннисного спорта, Ледовом дворце спорта и Югорской шахматной академии.
Кроме соревнований для юных участников была предусмотрена обширная культурно-образовательная программа. С юными соотечественниками работали волонтеры программы «Послы русского языка в мире», которые с помощью игр и интерактивных занятий знакомили их с русской культурой и языком, с возможностями образования в России. Также прошли встречи со знаменитыми спортсменами и чемпионами, мастер-классы. Одним из самых ярких событий стал костер дружбы, который был зажжен в последний день соревнований и создал атмосферу детского летнего лагеря. Возле костра участники пели под гитару бардовские песни, танцевали и общались в неформальной обстановке.