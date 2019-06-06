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15:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

У ОКР нет сомнений, что олимпийская команда России выступит на ОИ-2020

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости, Олег Богатов. Нет сомнений в том, что сборная России будет выступать на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио, заявил журналистам президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее британская газета Sun сообщила, что Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года из-за обстоятельств дела, открытого в отношении прыгуна в высоту Данила Лысенко, который обвиняется в нарушении антидопинговых правил.

«Здесь не может идти речь о каких-то санкциях по отношению к нашей легкоатлетической команде в целом. И, разумеется, вообще не может идти речь об участии олимпийской команды России в мероприятиях под эгидой МОК и ЕОК. В данном случае у нас нет никаких сомнений, что олимпийская команда России будет выступать на Олимпийских играх-2020», — сказал Поздняков.

«Что касается информации в британских СМИ. Сейчас это изучается отделом расследований IAAF, по результатам будет вынесен вердикт. Если будут выявлены виновными те или иные лица, то они понесут персональную ответственность», — добавил президент ОКР.

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