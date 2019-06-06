У ОКР нет сомнений, что олимпийская команда России выступит на ОИ-2020

Ранее британская газета Sun сообщила, что Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года из-за обстоятельств дела, открытого в отношении прыгуна в высоту Данила Лысенко, который обвиняется в нарушении антидопинговых правил.

«Здесь не может идти речь о каких-то санкциях по отношению к нашей легкоатлетической команде в целом. И, разумеется, вообще не может идти речь об участии олимпийской команды России в мероприятиях под эгидой МОК и ЕОК. В данном случае у нас нет никаких сомнений, что олимпийская команда России будет выступать на Олимпийских играх-2020», — сказал Поздняков.