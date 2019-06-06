РУСАДА: Некоторые отстраненные тренеры продолжают работу

Источник: Спорт РИА Новости

В четверг агентство Рейтер сообщило, что его репортер в мае видел дисквалифицированного тренера по легкой атлетике Владимира Мохнева на стадионе в Курске, где он якобы давал указания бегунам и выходил на беговую дорожку. В декабре 2016 года тренер российских легкоатлеток Юлии Степановой, которая была информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA), и Екатерины Купиной Владимир Мохнев был дисквалифицирован на 10 лет.

«Мы следим за всеми дисквалифицированными тренерами без исключения. Их не так много, мы всех их знаем, они все в поле нашего зрения. Нет такого, что кто-то чем-то занимается, а мы не в курсе. Если мы пока об этом не говорим, не означает, что мы не знаем. Факты работы дисквалифицированных специалистов могут быть, и, возможно, такой случай даже не один», — сказала Пахноцкая по телефону.

«Некоторые специалисты, дисквалифицированные на какой-то срок или пожизненно, продолжают выполнять функции тренера. Но момент очень тонкий, факт работы надо доказать, и над этим работает наш отдел расследований, и мы, конечно, всячески приветствуем, если нам сообщают о подобных фактах», — добавила собеседница агентства.