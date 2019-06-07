Медведев назвал Спартакиаду захватывающим событием для тех, кто любит честную борьбу

Источник: AP 2019

«Ваши соревнования являются по-настоящему захватывающим спортивным событием и сегодня объединяют тысячи юношей и девушек из разных регионов нашей страны. Всех, кто искренне любит спорт, честную и справедливую борьбу», — говорится в телеграмме.

Медведев отметил, что участие в Спартакиаде предоставляет прекрасную возможность проверить свои силы, проявить командное единство, выдержку, упорство и волю к победе, а также сделать важные шаги в спортивной карьере.

«Уверен, что IX летняя Спартакиада пройдет на высоком уровне, подарит всем яркие эмоции. И конечно, откроет имена будущих чемпионов», — добавил премьер, пожелав участникам заслуженных побед.