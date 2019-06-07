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14:26 (мск), источник: ТАСС

Медведев назвал Спартакиаду захватывающим событием для тех, кто любит честную борьбу

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил приветствие участникам IX летней Спартакиады учащихся России, церемония открытия которой проходит в Саранске. Текст телеграммы опубликован в пятницу на сайте кабмина.

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Источник: AP 2019

«Ваши соревнования являются по-настоящему захватывающим спортивным событием и сегодня объединяют тысячи юношей и девушек из разных регионов нашей страны. Всех, кто искренне любит спорт, честную и справедливую борьбу», — говорится в телеграмме.

Медведев отметил, что участие в Спартакиаде предоставляет прекрасную возможность проверить свои силы, проявить командное единство, выдержку, упорство и волю к победе, а также сделать важные шаги в спортивной карьере.

«Уверен, что IX летняя Спартакиада пройдет на высоком уровне, подарит всем яркие эмоции. И конечно, откроет имена будущих чемпионов», — добавил премьер, пожелав участникам заслуженных побед.

Финальные соревнования Спартакиады будут проводиться до 15 августа в 13 регионах страны. Юные атлеты разыграют 869 комплектов медалей в 42 видах спорта. Судейскую коллегию финального этапа Спартакиады возглавляет Дмитрий Саутин, двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира по прыжкам в воду.

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