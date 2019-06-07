Медведев назвал Спартакиаду захватывающим событием для тех, кто любит честную борьбу
МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/.
МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/.
«Ваши соревнования являются
Медведев отметил, что участие в Спартакиаде предоставляет прекрасную возможность проверить свои силы, проявить командное единство, выдержку, упорство и волю к победе, а также сделать важные шаги в спортивной карьере.
«Уверен, что IX летняя Спартакиада пройдет на высоком уровне, подарит всем яркие эмоции. И конечно, откроет имена будущих чемпионов», — добавил премьер, пожелав участникам заслуженных побед.
Финальные соревнования Спартакиады будут проводиться до 15 августа в 13 регионах страны. Юные атлеты разыграют 869 комплектов медалей в 42 видах спорта. Судейскую коллегию финального этапа Спартакиады возглавляет Дмитрий Саутин, двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира по прыжкам в воду.