Ковальчук: В Беларуси созданы прекрасные условия для массового спорта

По словам министра, сегодня в Беларуси насчитывается более 23 тыс. физкультурно-спортивных сооружений — как в столице, так и в больших и малых городах, поселках и деревнях. Принципиальный подход руководства государства состоит в том, чтобы дети имели возможность пользоваться этими объектами бесплатно. Сергей Ковальчук отметил, что по этому вопросу уже подготовлен проект соответствующего указа главы государства.

Председатель ассоциации «Белорусская федерация футбола» Владимир Базанов подчеркнул, что за последние годы АБФФ значительно усилила внимание и кардинально поменяла подходы к развитию массового футбола. Сейчас акцент делается на долгосрочные комплексные проекты во всех регионах Беларуси. Успехи белорусов не остались незамеченными — в 2018 году белорусский проект «Папа, мама, я — футбольная семья» получил награду УЕФА за развитие массового футбола. Два года назад в первом фестивале участвовали всего 56 белорусских семей, а в этом году их было уже более тысячи.