Ковальчук: В Беларуси созданы прекрасные условия для массового спорта
11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси созданы прекрасные условия для развития массового спорта. По всей стране построены и успешно действуют
11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси созданы прекрасные условия для развития массового спорта. По всей стране построены и успешно действуют
По словам министра, сегодня в Беларуси насчитывается более 23 тыс.
Председатель ассоциации «Белорусская федерация футбола» Владимир Базанов подчеркнул, что за последние годы АБФФ значительно усилила внимание и кардинально поменяла подходы к развитию массового футбола. Сейчас акцент делается на долгосрочные комплексные проекты во всех регионах Беларуси. Успехи белорусов не остались незамеченными — в 2018 году белорусский проект «Папа, мама, я — футбольная семья» получил награду УЕФА за развитие массового футбола. Два года назад в первом фестивале участвовали всего 56 белорусских семей, а в этом году их было уже более тысячи.
Конференции УЕФА по массовому футбола проводятся раз в три года, Минск впервые удостоен права принять столь представительный форум. В его работе участвуют представители 55 стран — членов УЕФА, а также сотрудники ФИФА. В качестве трех основных тем конференции — развитие школьного футбола, развитие клубов