СМИ: Румынское антидопинговое агентство скрывало положительные допинг-пробы

Источник: Спорт РИА Новости

Указания были даны президентом агентства Гразьелой Еленой Выжьялэ, которая занимала эту должность с 2005 года по январь 2019 года.

Как отмечается в отчете, Валентина Александреску, генеральный директор ANAD, «в лучшем случае преднамеренно закрывала глаза на действия Выжьялэ, а в худшем была активно причастна».

Из отчета WADA следует, что проба тяжелоатлета Габриэла Сынкрэяна, давшая положительный результат на гормон роста, была изъята из лаборатории в Бухаресте, а перепроверка пробы, проведенная в австрийской лаборатории, не показала наличие запрещенных препаратов. «Как перепроверка показала, что проба чистая, и как это было достигнуто всеми замешанными лицами — предмет отдельного и уже идущего расследования», — говорится в отчете.