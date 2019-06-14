СМИ: Румынское антидопинговое агентство скрывало положительные допинг-пробы
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Румынское антидопинговое агентство (ANAD) заставляло антидопинговую лабораторию Бухареста скрывать положительные
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Румынское антидопинговое агентство (ANAD) заставляло антидопинговую лабораторию Бухареста скрывать положительные
Указания были даны президентом агентства Гразьелой Еленой Выжьялэ, которая занимала эту должность с 2005 года по январь 2019 года.
Как отмечается в отчете, Валентина Александреску, генеральный директор ANAD, «в лучшем случае преднамеренно закрывала глаза на действия Выжьялэ, а в худшем была активно причастна».
Из отчета WADA следует, что проба тяжелоатлета Габриэла Сынкрэяна, давшая положительный результат на гормон роста, была изъята из лаборатории в Бухаресте, а перепроверка пробы, проведенная в австрийской лаборатории, не показала наличие запрещенных препаратов. «Как перепроверка показала, что проба чистая, и как это было достигнуто всеми замешанными лицами — предмет отдельного и уже идущего расследования», — говорится в отчете.
В 2016 году пробы борцов Елены Скарлатесу и Сузаны Сейкариу, показавшие наличие в организме спортсменок фуросемида, были отмечены в системе ADAMS как чистые. Когда же обе пробы были изъяты WADA в ходе проверочного рейда, о котором не было объявлено заранее, то на следующий день статус проб в системе был изменен на «неблагоприятный результат (AAF) на фуросемид».