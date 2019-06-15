В руководстве РУСАДА рассказали об угрозе от российского чиновника

Источник: РИА "Новости"

Пахноцкая вспомнила, что РУСАДА имело проблемы с доступом к мордовским ходокам, которые неточно указывали свое местоположение. Из-за этого офицеры не могли провести внезапное тестирование. По ее словам, они не называли номера комнат, в которых проживали в мордовском Центре Олимпийской подготовки.

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Домашний адрес легкоатлеты также называть отказались. В качестве решения проблемы Пахноцкая предложила спортсменам в назначенный час регулярно выходить в холл Центра и ждать возможного тестирования. «После этого мне позвонил бывший министр спорта Мордовии Киреев и прямым текстом сказал: “Ты что, не помнишь, как закончили предыдущие руководители РУСАДА?”. Причем он звонил на рабочий номер, и я предупредила, что разговор записывается», — заявила Пахноцкая.

В феврале 2016 года скоропостижно скончались исполнительный директор РУСАДА Никита Камаев и председатель исполнительного совета Вячеслав Синев. Это произошло после того, как РУСАДА было лишено соответствия кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA) в результате допингового скандала, связанного с сокрытием положительных допинг-проб российских спортсменов. Организация была восстановлена в правах в сентябре 2018 года.