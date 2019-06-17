Мажилис согласовал кандидатуру на пост министра культуры Казахстана

Источник: Sputniknews.kz

НУР-СУЛТАН, 17 июн — Sputnik. Мажилис парламента Казахстана согласовал кандидатуру Актоты Раимкуловой на должность министра культуры и спорта республики.

Вопрос о назначении Раимкуловой был рассмотрен на заседании комитета палаты по социально-культурному развитию по поручению премьер-министра Казахстана.

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Новую кандидатуру на пост министра перед депутатами представил руководитель канцелярии премьер-министра Галымжан Койшыбаев.

«Данный вопрос рассмотрен на заседании комитета в соответствии со статьей 22−1 Конституционного закона о парламенте и статусе его депутатов», — сообщили в пресс-службе мажилиса.

После ряда вопросов в адрес Актоты Раимкуловой члены комитета одобрили новую кандидатуру для назначения на должность министра культуры и спорта Казахстана.