Мажилис согласовал кандидатуру на пост министра культуры Казахстана
Новую кандидатуру на пост министра представил глава канцелярии
Новую кандидатуру на пост министра представил глава канцелярии
Вопрос о назначении Раимкуловой был рассмотрен на заседании комитета палаты по
Новую кандидатуру на пост министра перед депутатами представил руководитель канцелярии
«Данный вопрос рассмотрен на заседании комитета в соответствии со статьей 22−1 Конституционного закона о парламенте и статусе его депутатов», — сообщили в
После ряда вопросов в адрес Актоты Раимкуловой члены комитета одобрили новую кандидатуру для назначения на должность министра культуры и спорта Казахстана.
Отметим, что на протяжении пяти лет с 2014 года министром культуры и спорта республики был Арыстанбек Мухамедиулы.