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17 июня, источник: ТАСС

РУСАДА зафиксировало многочисленные нарушения антидопинговых правил спортсменами Чувашии

ТАСС, 17 июня. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выявило и зафиксировало факты использования запрещенного метода в одном из спортивных училищ Республики Чувашия. Об этом сообщает пресс-служба РУСАДА.

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Источник: РИА "Новости"

Отдел расследований РУСАДА с июня 2017-го по июнь 2019-го провел серию мероприятий, по результатам которой было выявлено более 60 случаев возможного нарушения антидопинговых правил спортсменами и персоналом.

В настоящее время планируется открытие дел о нарушении по 33 спортсменам, среди которых 17 легкоатлетов, пять представителей велоспорта, три представителя самбо, два биатлониста, а также по одному представителю спортивной гимнастики, бокса, вольной борьбы, лыжных гонок, спорта глухих (легкая атлетика) и легкой атлетики среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).

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