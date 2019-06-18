Спартакиада студенческой молодежи Союзного государства открывается в Бресте
18 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня открывается спартакиада студенческой молодежи Союзного государства, которая посвящена 75-летию освобождения Беларуси от
18 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня открывается спартакиада студенческой молодежи Союзного государства, которая посвящена 75-летию освобождения Беларуси от
В соревнованиях, которые продлятся до 23 июня, примут участие около 230 человек. Это студенты десяти белорусских университетов — из Минска, Гомеля, Гродно, Могилева. От России на турнир заявлены молодые люди, которые получают высшее образование в вузах Барнаула, Белгорода, Казани, Симферополя, Краснодара, Ульяновска, Пензы, Тюмени, Сыктывкара,
Участники выявят сильнейших в плавании,
«Рады оказанной чести принимать соревнования такого уровня. К нам приедут сильнейшие спортсмены более 20 университетов Беларуси и России, многие из них выступают в составе национальных сборных», — сказала Олеся Округ.
Помимо соревнований, для участников спартакиады запланирована обширная культурная программа. Для студентов организуют вечер дружбы, обзорную экскурсию по Бресту, поездку в национальный парк «Беловежская пуща». Вечером 21 июня ребята посетят