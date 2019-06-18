Спартакиада студенческой молодежи Союзного государства открывается в Бресте

В соревнованиях, которые продлятся до 23 июня, примут участие около 230 человек. Это студенты десяти белорусских университетов — из Минска, Гомеля, Гродно, Могилева. От России на турнир заявлены молодые люди, которые получают высшее образование в вузах Барнаула, Белгорода, Казани, Симферополя, Краснодара, Ульяновска, Пензы, Тюмени, Сыктывкара, Ханты-Мансийска, Челябинска.

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Участники выявят сильнейших в плавании, мини-футболе и баскетболе 3×3. Соревнования пройдут во Дворце водных видов спорта, дворце спорта «Виктория» и областном центре олимпийского резерва по футболу. В плавании награды будут разыграны в личном и командном зачетах. В игровых видах команды разделят на две подгруппы, где сыграют между собой по кругу. Лидеры встретятся в стыковом матче, в котором определят победителя.

«Рады оказанной чести принимать соревнования такого уровня. К нам приедут сильнейшие спортсмены более 20 университетов Беларуси и России, многие из них выступают в составе национальных сборных», — сказала Олеся Округ.