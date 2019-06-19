Гольф на уколах. Зачем нужен допинг в керлинге и художественной гимнастике?

Источник: AP 2019

Керлинг

Крайне неприятный сюрприз преподнесла российским болельщикам наша сборная по керлингу на Олимпийских играх в Пхенчхане. Супружеская пара, выступавшая в дисциплине дабл-микст Александр Крушельницкий/Анастасия Брызгалова за короткий период испытали сначала радость от бронзовой олимпийской награды, а затем глубокое разочарование от дисквалификации.

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Допинг-проба, взятая у Крушельницкого по окончании соревнований неожиданно дала положительный результат. Проба «А», как и позже «Б», показали наличие большого количество мельдония в организме спортсмена. Как? Откуда? Зачем допинг в керлинге? Ответы на эти вопросы не удалось получить до сих пор. В этом виде спорта нет сумасшедших нагрузок на организм — спортсмены не спеша передвигаются по льду, лишь изредка ускоряясь со шваброй в руке. В керлинг могут играть даже неподготовленные люди.

Многие искали в этой истории западные провокации, целью которых была дискредитация российского спорта. Как бы то ни было, но прямой зависимости между употреблением допинга и спортивными результатами не было. Об этом говорили и врачи, и специалисты в области медицины. В декабре 2018-го года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Крушельницкого на четыре года. Отсчет идет с февраля 2018-го. Его супруга и партнерша Анастасия Брызгалова продолжает выступления с другим партнером.

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Художественная гимнастика

Один из самых недопинговых видов спорта — художественная гимнастика. В гимнастике главное гибкость, координация и чувство ритма. При этом к спортсменкам предъявляются строгие требования по поводу веса. Для этого некоторые девушки ранее прибегали к мочегонному средству (диуретик). Это вещество вполне безобидное, но у него есть одна особенность — диуретик скрывает применение других допинговых средств. Именно поэтому данное средство было внесено в список запрещенных препаратов.

Один из известных скандалов в художественной гимнастике произошел в 2001 году. В крови знаменитых гимнасток Алины Кабаевой и Ирины Чащиной был обнаружен фуросемид (мочегонное средство). Этот препарат используется для быстрой сгонки веса. При этом результаты теста были обнародованы только через два месяца. Обе девушки по итогам расследования были дисквалифицированы на два года.

Если брать свежие случаи допинговых проблем у гимнасток, то буквально в мае дисциплинарный комитет РУСАДА дисквалифицировал российскую гимнастку, чемпионку мира-2014 Александру Семенову на два года.

По словам спортсменки, в ее организм вместе с таблетками от давления попали запрещенные вещества.

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Гольф

Ровно 10 лет назад в мире гольфа произошло знаменательное событие — впервые спортсмен из этого вида спорта попался на допинге. Первопроходцем оказался 40-летний американец Дуг Бэррон. Сразу после этого Ассоциация профессиональных гольфистов ужесточила наказания за применение допинга. За первое попадание — год дисквалификации, за второе — пять, и пожизненно — за последующие нарушения со штрафом до 500 тысяч долларов.

Сложно сказать — чем теоретически может помочь допинг в гольфе: дальше и точнее бить или нужны силы таскать за собой клюшки и мячи? Впрочем, для этого придуманы электрокары. Но один недавний случай стоит особняком. Фиджийский гольфист Виджей Сингх получил длительную дисквалификацию за то, что несколько месяцев в ежедневном режиме пользовался спреем из оленьих рогов. Когда его проверили на допинг, оказалось, что спрей содержит вещество IGF-1. Это гормон, похожий на инсулин с анаболическим эффектом.

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Стрельба

Сложно было предположить, но, оказывается, допинг есть даже в таких физически не затратных видах спорта, как стрельба из лука или разного рода оружия. Вот что об этом рассказывал в интервью АиФ.ru бывший глава Российской антидопинговой службы Николай Дурманов: «Нельзя сказать, что стрельба — сильно допинговый вид спорта. Но время от времени кого-то ловят. Употребляют там препараты, которые замедляют ритм сердца, позволяют сосредоточиться. Кстати, главный допинг в стрельбе — алкоголь. Он запрещён не во всех видах спорта, но тут и речи быть не может. Дело в том, что вопреки сложившемуся мнению алкоголь снижает дрожание рук. Как отреагирует печень — другой вопрос».

Конный спорт

Проблемы с допингом бывают не только у людей. На наличие запрещенных препаратов проверяют даже лошадей, принимающих участие в крупных международных соревнованиях. Иначе и быть не может, ведь многое зависит от не только от наездника, но и от четвероногого друга.

Запрещенные вещества не имеют законного использования в конной ветеринарии и не приемлемы для применения соревнующимся лошадям (например, медицинские препараты: антидепрессанты, нейролептики, стимуляторы нервной системы и др.).

К контролируемым веществам относят большое количество препаратов, используемых для лечения, но запрещенных в соревновательный период, так как они воздействуют на работоспособность лошади и представляют риск для ее благополучия.

Дисквалификации в конном спорте за допинг — обычное дело. Памятна история, как в 2008-м году на Олимпиаде в Пекине с соревнований по конкуру были сняты сразу четыре лошади (из Ирландии, Норвегии, Бразилии и Германии), которым в ноги втирали запрещенный препарат капсаицин, улучшающий реакцию и снижающий болевые ощущения. Хотели даже вывести конкур из списка олимпийских дисциплин. Тогда же сборная Ирландии была лишена бронзы в командных соревнованиях, когда в крови одной из лошадей обнаружили запрещенное вещество. Похожая история случилась четырьмя годами раньше с немцами, оставшимися без олимпийского золота. Тогда же в олимпийских Афинах пропала проба «В» лошади, завоевавшей золотую медаль в соревнованиях по конкуру. Ирландец Киан О’Коннор, завоевавший чемпионский титул, в итоге потерял право на медаль.