Олимпиаду смогут принять сразу несколько стран одновременно. МОК готовит революцию
Всех беспокоит, что с каждым годом желающих принять Игры все меньше.
Всех беспокоит, что с каждым годом желающих принять Игры все меньше.
Олимпийское движение докатилось до того, что страны больше не хотят бороться за право проведения главного события четырехлетия. Исполком МОК почувствовал опасность и составил ряд предложений, которые должны мотивировать страны, имеющие возможность, но не желающие организовывать Игры.
Проблемы начались, когда выбиралась зимняя столица Олимпийских игр — 2022. Сначала было шесть кандидатов: города из Польши, Украины, Швеции, Норвегии, Казахстана и Китая. Швейцария, Испания и Германия также намеревались подать заявки, но отказались от этой затеи довольно быстро. Затем последовала еще одна аналогичная серия, и в итоге претендентов осталось двое — Казахстан и Китай. Победил, как все уже знают, Пекин.
И все бы ничего, но ситуация нашла свое повторение снова. Из семи стран, изначально желавших принять Олимпийские игры — 2026, остались только Швеция и Италия. Чтобы сохранить хотя бы этих кандидатов, в январе 2019 года МОК не придумал ничего лучше, как разрешить предоставить финансовые гарантии от государства уже после дедлайна по подаче заявочной книги. Правда, ни одна из двух стран не сделала этого вовремя. Но дисквалифицировать за это их просто не смогли. Голосовать бы тогда было не за кого.
Мало того, что раньше выбирать приходилось из 7−10 претендентов, так наблюдается еще и безысходность положения МОК. Кстати, тогда же стало понятно, что Олимпийские игры — мероприятие топовое, но крайне затратное. Париж без особых посягательств получил право проводить Олимпиаду — 2024, а
Очередная сессия МОК будет знаковой. Там руководство все озвучит и примет революционные решения. Главные изменения затронут процесс подготовки в организации Игр. Сейчас МОК выбирает
Так же система будет работать и в обратном направлении — если страна, где уже существуют практически все необходимые спортивные объекты, предоставит МОК план, по которому сможет провести Олимпиаду раньше чем через семь лет, то заявка будет находиться на их контроле значительно выше остальных.
Входящие в эти комиссии будут вести открытый диалог с потенциальными организаторами Игр, и подавать отчет в исполком МОК. Президент МОК Томас Бах со своими коллегами считает, что эти меры окажут положительное влияние на текущую ситуацию в связи с отсутствием энтузиазма у стран проводить Игры.
Олимпийское руководство помимо этого заявило и о том, что принимать соревнования смогут несколько городов, регионов и даже стран — как давно практикуется в футболе и хоккее. Так дешевле и выгоднее. Это уже будет реализовано (частично) в 2026 году: к Милану присоединилась Кортина-д’Ампеццо, а к Стокгольму — Оре.
Финальное решение по всем предложениям будет принято на 134-й сессии МОК, которая пройдет в конце июня в Лозанне. Тогда же будет названа и страна — хозяйка зимней Олимпиады — 2026.