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19 июня, источник: ТАСС

Количество дел о применении допинга в Чувашии будет увеличено до 70

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Количество дел по поводу зафиксированных случаев применения запрещенных препаратов легкоатлетами Чувашской республики будет увеличено до 70. Об этом в среду журналистам на пресс-конференции сообщил генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.

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Источник: РИА "Новости"

В понедельник РУСАДА сообщило, что по итогам расследования, которое длилось с 2017 по 2019 год, были выявлены и зафиксированы факты использования запрещенного метода в одном из спортивных училищ Чувашии. По результатам проверки было выявлено более 60 случаев возможного нарушения антидопинговых правил спортсменами и персоналом, по 33 спортсменам планируется открытие дел о возможном нарушении антидопинговых правил.

«Количество дел по Чувашии будет увеличено до 70. Сейчас первый пакет дел уже передан на рассмотрение, потом последует второй», — сказал Ганус.

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