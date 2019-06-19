Количество дел о применении допинга в Чувашии будет увеличено до 70

В понедельник РУСАДА сообщило, что по итогам расследования, которое длилось с 2017 по 2019 год, были выявлены и зафиксированы факты использования запрещенного метода в одном из спортивных училищ Чувашии. По результатам проверки было выявлено более 60 случаев возможного нарушения антидопинговых правил спортсменами и персоналом, по 33 спортсменам планируется открытие дел о возможном нарушении антидопинговых правил.