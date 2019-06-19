Министр спорта России Колобков и глава Татарстана Минниханов провели рабочую встречу

Источник: РИА "Новости"

Во встрече, которая состоялась в среду в Москве, также приняли участие министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов и директор Дирекции спортивных и социальных проектов Казани Азат Кадыров.

«Сегодня мы подвели итоги работы Дирекции спортивных и социальных проектов, — сказал Колобков. — На протяжении последних лет огромное количество мероприятий мирового значения были проведены в Казани, за это время Казань подготовила всю необходимую инфраструктуру для проведения самых крупных международных соревнований. Мы обсудили планы на ближайшие восемь лет по заявкам на крупные соревнования, Татарстан является нашим партнером по проведению спортивных и общественно значимых мероприятий. В следующем году в Казани будем проводить конгресс спортивных вузов — крупнейшее научное, образовательное совещание, а в 2022 году — чемпионат мира по плаванию».