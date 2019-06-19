Стало известно, кто понесет флаг Белоруссии на открытии Европейских игр

«В Белоруссии так много прекрасных спортсменов, достойных быть флагоносцем и капитаном. Это очень большая честь для меня, благодарен за доверие и уважение к нашему виду спорта. Также хотел бы пожелать всем удачи на Европейских играх. Вряд ли у всех нас будет еще один шанс участвовать в соревнованиях такого уровня у себя дома, рядом с нашими семьями, родными и близкими. Всем желаю больших побед», — сказал 43-летний Самсонов.