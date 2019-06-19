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19 июня, источник: Спорт РИА Новости

Стало известно, кто понесет флаг Белоруссии на открытии Европейских игр

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Многократный чемпион Европы и призер чемпионатов мира по настольному теннису Владимир Самсонов выбран знаменосцем сборной Белоруссии на церемонии открытия Европейских игр, которые пройдут в Минске 21—30 июня, сообщается на официальном сайте Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии.

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Источник: AP 2019

Такое решение принято в среду на общем собрании в штабе белорусской команды в деревне атлетов.

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Клятву от имени всех спортсменов во время церемонии открытия будет зачитывать победительница Европейских игр-2015 в женской борьбе Василиса Марзалюк.

«В Белоруссии так много прекрасных спортсменов, достойных быть флагоносцем и капитаном. Это очень большая честь для меня, благодарен за доверие и уважение к нашему виду спорта. Также хотел бы пожелать всем удачи на Европейских играх. Вряд ли у всех нас будет еще один шанс участвовать в соревнованиях такого уровня у себя дома, рядом с нашими семьями, родными и близкими. Всем желаю больших побед», — сказал 43-летний Самсонов.

Церемония открытия Европейских игр в Минске пройдет 21 июня.

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