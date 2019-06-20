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20 июня, источник: Спорт РИА Новости

AIU получил от WADA около 110 тысяч файлов данных из московской лаборатории

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) в специальном пресс-релизе сообщил, что получил от Всемирного антидопингового агентства (WADA) данные из московской антидопинговой лаборатории.

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Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается, AIU были переданы около 110 тысяч файлов данных об образцах, проанализированных в легкой атлетике в период с 2012 года по август 2015-го. Специалисты AIU незамедлительно приступают к анализу данных, чтобы предоставить свой доклад совету Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

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