AIU получил от WADA около 110 тысяч файлов данных из московской лаборатории
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) в специальном
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) в специальном
Как отмечается, AIU были переданы около 110 тысяч файлов данных об образцах, проанализированных в легкой атлетике в период с 2012 года по август 2015-го. Специалисты AIU незамедлительно приступают к анализу данных, чтобы предоставить свой доклад совету Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).